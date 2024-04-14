به گزارش خبرنگار مهر، ۳۳ هزار شهید در غزه، تنها بخشی از جنایات رژیم صهیونیستی و اشغالگر طی سال‌های گذشته بود اما زمانی که این رژیم جعلی به خاک ایران در سوریه حمله کرد، جمهوری اسلامی ایران بر نتابید و نسخه تنبیهی برای این متجاوز پیچید. بر همین اساس، شامگاه ۲۵ فروردین، عملیات گسترده پهپادی سپاه پاسداران علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها بیش از نیمی از موشک‌های ایرانی به اهداف خود در سرزمین‌های اشغالی اصابت کرده‌اند.

از همان ساعت ابتدایی این حمله گسترده، هنرمندان طراح و نقاش همسو با این حمله، نقش‌ها و نظرات خود را منتشر کردند که در ادامه تنها تعدادی از این طرح و نقش‌ها را خواهید دید.

حسن روح‌الامین هنرمند نقاش چند دقیقه ابتدایی حمله ایران به رژیم صهیونیستی، نقاشی «فاتح خیبر» را منتشر کرد و نوشت: «علی علی… بسم الله القاصم الجبارین».

اثر «فاتح خیبر» حسن روح الامین

سیدمسعود شجاعی طباطبایی هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریست که کارتون‌هایش درباره غزه، آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار است و در مدتی که رژیم جعلی به غزه حمله کرده بود، آثار بسیاری با موضوعاتی همچون بایکوت محصولات رژیم جعلی، انتقام و … خلق کرد، شب گذشته ویدئویی متشکل از چندین اثر مهمش درباره رژیم صهیونیستی منتشر کرد.

اثر ضد صهیونیستی سیدمسعود شجاعی طباطبایی

وی همچنین، در یک کارتون که قبلاً از «گنبد آهنین» صهیونیست‌ها نقش زده بود، منتشر کرد که بعد از حمله دیشب، از آن تعبیر به «آبکش آهنین» کرد.

کارلوس لتوف هنرمند کارتونیست برزیلی که او نیز آثار بسیاری درباره مقاوت دارد، نیز در ساعات ابتدایی حمله ایران، کارتونی را خلق و منتشر کرد. وی در توضیح این کارتون نوشته است: «اسراییل سال‌هاست به دنبال حمله به ایران است. تلاش‌های بی‌شماری برای نشان‌دادن ایران به‌عنوان «تهدیدی برای صلح جهانی» و حتی ادعای اینکه ایران خواهان هولوکاست جدید است، داشته است. نتانیاهو، یک سگ هار بدون افسار است که به معنای واقعی کلمه دنیا را به یک درگیری بی‌سابقه می‌کشاند که مورد پسند و تأیید کاخ سفید است.»

اثر ضدصهیونیستی کارلوس لتوف

سیدمحمدرضا میری نیز پوستری برای عملیات شب گذشته طراحی کرده است. در توضیح این پوستر، شعری از محمدحسین ملکیان آورده شده: «دفاع از حرم یعنی قرار جنگ اگر باشد / زمین کارزار ما تلاویو است، نه تهران».

میکائیل براتی هنرمند طراح و گرافیست نیز چندین پوستر و طرح گرافیکی در فضای مجازی با موضوع عملیات شب گذشته ایران به رژیم صهیونیستی، منتشر کرده است.

آثار میکائیل براتی برای عملیات شب گذشته

وی در توضیح یکی از این طرح‌ها نوشته است: «ای بزدلان همیشه این آتش‌ها را که بر سرتان سرازیر شده است، موشک نپندارید. اینان اشک خون فشان کودکان و زنان و مردانی‌اند که زیر آوار خانه‌هایشان خاکشان کردید.»

هنرمندان دیگری همچون صابر شیخ رضایی، علی حیاتی، مسعود نجابتی و دیگر طراح‌ها و گرافیست‌های فعال در حوزه مقاومت نیز با انتشار متن و آثار طراحی شده، واکنش‌هایی نسبت به عملیات شب گذشته داشته‌اند.