آثاری که مظلومیت «غزه» راتصویر کردند/ذات کاریکاتور تاثیرگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفت روز از عملیات «طوفان الاقصی» و بیشتر از سه هفته از حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به مردم بی دفاع غزه میگذرد. گرچه بخش وسیعی از جامعه جهانی نسبت به این اتفاق سکوت اختیار کردهاند و حتی برخی اشک تمساح برای رژیم صهیونیستی میریزند، تعدادی از هنرمندان در اقصی نقاط جهان هستند که نسبت به این واقعه احساس مسئولیت دارند و آثاری مرتبط با این حمله وحشیانه به مردم غزه و فلسطین خلق میکنند تا شاید گوشهای از این جنایات را تصویر کرده و در فضای مجازی و اذهان جهانی تأثیرگذار باشد. این طرحها در قالب کارتون، کاریکاتور، تصویرسازی و پوستر تأثیر بیشتری دارند و به صورت مستقل از سوی هنرمندان خلق شدهاند.
در ایران نیز، سیدمسعود شجاعی طباطبایی که همیشه نسبت به اتفاقات و حوادث بیتفاوت نیست، به خلق اثر پرداخته و هم تعدادی زیادی از آثار هنرمندان خارجی را جمعآوری و به نمایش گذاشته است. او به همراه کارلوس لطوف هنرمند و کاریکاتوریست مطرح برزیلی از همان ابتدا نسبت به عملیات «طوفان الاقصی» و همچنین حمله رژیم غاصب صهیونیستی به غزه واکنش نشان دادند و طرحهایشان در فضای مجازی بسیار وایرال شد.
اثر کارلوس لطوف کاریکاتوریست برزیلی برای مردم غزه
سیدمسعود شجاعی طباطبایی هنرمند طراح و کاریکاتوریست در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره خاصیت کاریکاتور و کارتون در مواجهه با اتفاقات توضیح داد: در اتفاقات امکان تصویری که بتواند ارتباط سریع با مخاطب برقرار کند و هنرمند هم بتواند در یک اقدام واکنش سریع عکسالعمل نشان دهد، زبان کارتون و کاریکاتور است. بنابراین طبیعی است دوستانی که در حوزه طراحی تصویری فعال هستند، سریعتر نسبت اتفاقات واکنش نشان دهند.
اثر شجاعی طباطبایی چند ساعت پس از عملیات «طوفان الاقصی»
وی در مورد کاریکاتورهایی که با موضوع غزه خلق شدند، گفت: من از همان روز اولی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» قرار گرفتم، طرحی در قالب یک سرباز صهیونیستی که اسلحهاش را به شقیقهاش گرفته و میخواهد تیر خلاص بزند، خلق کردم که در آن نابودی رژیم صهیونیستی پیشبینی شده بود. اتفاقاً برخی رسانههای صهیونیستی نیز نسبت به این طرح کارتونی عکسالعمل نشان دادند و عصبانی شدند؛ چیزی که اتفاقاً ما به دنبالش هستیم چون طوفان الاقصی واقعهای بود که هیمنه صهیونیستها را به معنای واقعی کلمه زیر سوال برد و شرایط را به سمت این اتفاق بزرگ کشاند تا نابودی این رژیم جعلی رقم بخورد.
اثر سیدمسعود شجاعی طباطبایی؛ حمله به بیمارستان المعمدانی غزه
شجاعی طباطبایی به حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه اشاره کرد و افزود: خیلیها ادعا میکنند عملیات «طوفان الاقصی» سبب حمله وحشیانه صهیونیستها به غزه بود اما اینطور نیست و این رژیم جعلی همیشه کارش همین بوده است و اگر اینطور است پس چرا در کرانه باختری نیز شاهد کشتار هستیم.
اثر شجاعی طباطبایی؛ اشک تمساح بایدن برای رژیم صهیونیستی
وی گفت: پس از حمله صهیونیستها به غزه، چندین اثر دیگر در مورد این حمله وحشیانه خلق کردم. ما به عنوان کارتونیست و کاریکاتوریست هم درصدد وقایع نگاری و ثبت تاریخی هستیم و هم از طرف دیگر، وظیفه خودمان میدانیم که علاوه بر مطرح کردن اتفاق با زبان کاریکاتور، افشاگر اتفاقات پشت صحنه نیز باشیم، اتفاقاتی که شرایط را به گونهای رقم زد که رژیم صهیونیستی در عرصه رسانهای توانست مظلومنمایی کند و دروغهایی از سوی بایدن مطرح شد و برای صهیونیستها اشک تمساح ریخت.
اثر شجاعی طباطبایی؛ سربازان تا بن دندان مسلح صهیونیستی به موشهای کور تشبیه شدند
این هنرمند باسابقه درباره ویژگیهای دیگر کارتون و کاریکاتور تصریح کرد: بحث دیگری که با کارتون و کاریکاتور به نتیجه میرسد، موضوع روحیهبخشی است؛ برای مثال در طرح آخری که خلق کردم، سربازان تا بن دندان مسلح صهیونیستی را به موشهای کوری تشبیه کردم که در حال جنایت هستند. بنابراین باید فضایی را با کارتون و کاریکاتور ایجاد کنیم که برای جبهه خودی، روحیهبخش نیز باشد.
شجاعی طباطبایی همچنین بیان کرد: فلسطین به معنای واقعی کلمه نیاز به حمایت دارد و خدا را شکر در فضای مجازی، دوستان بسیار خوب و همدل به ویژه از برزیل پیدا کردم که همگی نسبت به غزه بیتفاوت نیستند و آثار آنها را در سایت ایران کارتون منتشر کردهام.
اثر کارلوس لطوف
کارلوس لطوف هنرمند کاریکاتوریست برزیلی است که در کارهایش به موضوعات ضد صهیونیسم، ضد سرمایهداری و مخالفت با مداخلات نظامی آمریکا میپردازد. او بیشتر به خاطر تصویرگری نزاع رژیم صهیونیستی و فلسطین و حوادث بهار عربی معروف است. لطوف علاوه بر واکنش نسبت به عملیات طوفانالاقصی، حالا نسبت به حمله وحشیانه صهیونیستها به غزه سکوت نکرده و تعداد بسیاری کارتون و کاریکاتور درباره این موضوع خلق کرده است.
به گفته وی، چندین بار به مرگ تهدید شده است. لطوف گفت: هر کسی که کاریکاتور با محور خاص غزه کار کند باید بهایش را بپردازد و ممکن است بهای این اتفاق جانم باشد.
اثر احمد حجاف هنرمند یمنی برای جنایات رژیم صهیونیستی
همچنین، منتخبی از آثار کارلوس لطوف قرار است در موزه هنرهای معاصر تهران و در قالب نمایشگاه کارتون و کاریکاتور «آمریکای لاتین» به نمایش گذاشته شود.
آثار کاریکاتوریستها و کارتونیستهای بینالمللی با موضوع غزه و فلسطین در سایت ایران کارتون قابل دسترسی است.
