دشمن در جنگ ترکیبی مغلوب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی عصر دوشنبه در همایش کنترل آسیبهای فرهنگی و اجتماعی با محوریت هیأت امنای مساجد و بزرگان محلات در اردبیل، اظهار کرد: دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی در دوره جدید شیطنت خود سعی داشتند تا نسل آینده ما را با محوریت فضای مجازی از مسیر عقلانیت و تربیت شایسته دور کنند که در این جنگ ترکیبی و شناختی نیز مأیوس و مغلوب اراده و بصیرت ملت ایران شدند.
وی اهمیت فعالیتهای حوزه فرهنگی و اجتماعی را یادآور شد و تصریح کرد: خانوادهها و معلمان مدارس در خط مقدم رفع این توطئهها قرار دارند تا زمینه برای پیروزی بیشتر و هدایت نسل جوان و نوجوان در مسیر معنوی و ارزشی فراهم آید.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا گفت: باید از هر فرصتی برای پیشرفت کشور و تعالی آن در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده کرد تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم فراهم آید.
منتظرالمهدی گستردگی آسیبها و جرایم را یادآور شد و افزود: بیش از یکهزار و ۱۰۰ مرکز مشاوره و مددکاری در کاهش این آسیبها ورود پیدا کردند تا زمینه برای ارتقای سلامت جامعه و نسل آینده فراهم آید.
وی به اقدام خوب و مناسب استان اردبیل در کاهش آسیبها به شکل محله محور اشاره کرد و ادامه داد: این اقدام ارزشمند میتواند مبنای برنامهریزی ما در مسیر حفظ و صیانت از سرمایههای اجتماعی باشد تا بتوانیم بر اساس نیاز نسل جوان و نوجوان فضای تربیتی شایستهای را برای آنها مهیا کنیم.
منتظرالمهدی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این برای ما اسباب خرسندی است که بزرگان در محلات محور کار در زمینه کاهش آسیبها باشند و این حضور آنها میتواند به سالمسازی فضای محلات مختلف نیز کمک کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا اضافه کرد: بر اساس مأموریتهای جدید در عرصه فرهنگی و اجتماعی تلاش ما بر این است تا بتوانیم در این شرایط خطیر به کاهش دغدغههای جامعه کمک کرده و زمینه سالمسازی فضای تربیتی را نیز مهیا کنیم.
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