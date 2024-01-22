نیم فصل نخست اسلحه فلوره به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رقابت های لیگ برتر شمشیربازی (یادواره شهدای غزه) در سال جاری امروز دوشنبه (دوم بهمن) با برگزاری دیدارهای دور رفت اسلحه فلوره در سالن شهید افراسیابی تهران پیگیری شد.

جوانان فولاد مبارکه سپاهان، صنعت پلاست، فولاد مبارکه سپاهان، باشگاه چادرملو، آکادمی روزبه سرهنگ پور، نسل نو تهران، صنایع گچ نگین قم و آذین فلز اردکان هفت تیمی بودند که در این اسلحه با هم به رقابت پرداختند.

رقابت میان این تیم ها با برگزاری ٢٨ دیدار دنبال شد. در پایان دو تیم آکادمی روزبه سرهنگ پور و فولاد مبارکه سپاهان با امتیاز مشابه ١٩ در صدر جدول قرار گرفتند.

رده بندی هفت تیم شرکت کننده در رقابت های اسلحه فلوره لیگ برتر شمشیربازی در پایان دیدارهای رفت به این شرح است:

۱-آکادمی روزبه سرهنگ پور (۶ برد، یک باخت، ۱۹ امتیاز)

۲-فولاد مبارکه سپاهان (۶ برد، یک باخت، ۱۹ امتیاز)

۳-باشگاه چادرملو (۵ برد، ۲ باخت، ۱۷ امتیاز)

۴-صنعت پلاست (۵ برد، ۲ باخت، ۱۷ امتیاز)

۵-صنایع گچ نگین قم (۳ برد، ۴ باخت، ۱۳ امتیاز)

۶-جوانان فولاد مبارکه سپاهان (۲ برد، ۵ باخت، ۱۱ امتیاز)

۷-آذین فلز اردکان (یک برد، ۶ باخت، ۹ امتیاز)

۸-نسل نو تهران (بدون برد، ۷ باخت، ۷ امتیاز)

دور رفت فصل جدید لیگ برتر شمشیربازی روز سه شنبه با برگزاری دیدارهای اسلحه سابر به پایان می رسد.