آغاز مسابقات والیبال دسته یک نوجوانان کشور در قم

حسین آزاد در گفت‌و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات والیبال دسته یک پسران زیر نوجوان زیر ۱۸ سال کشور از امروز سه شنبه سوم بهمن ماه به میزبانی استان قم آغاز شد.

مسؤول برگزاری مسابقات والیبال دسته یک نوجوانان کشور افزود: در مسابقات والیبال دسته یک پسران کشور در رده سنی زیر ۱۸ سال تعداد ۲۴ تیم شرکت کرده‌اند و مسابقات تیم‌ها در سه سالن ورزشی شهر قم برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: تیم‌های حاضر در مرحله مقدماتی و گروهی به ۴ گروه ۶ تیمی تقسیم شده‌اند و در پایان مرحله گروهی از هر گروه ۲ تیم راهی مرحله یک چهارم نهایی می‌شود.

وی افزود: میزبان اصلی این رقابت‌ها تیم والیبال مقاومت کریمه قم است.

آزاد در پایان گفت: مسابقات والیبال پسران دسته یک کشور، ۱۳ بهمن با شناخته شدن تیم‌های برتر خاتمه می‌یابد.