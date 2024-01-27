حیدر سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت داوری‌های مرحله گروهی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا اظهار داشت: داوری‌هایی که در این دوره از رقابت‌های جام ملت‌ها داشتیم ضعیف بودند و با توجه به وجود کمک داور ویدئویی عملکرد داوران خوب نبود، چرا که بعضی از خطاها با وجود کمک داور ویدئویی تشخیص داده نشد و یا اشتباهاتی از سوی داوران رخ داد که وحشتناک بود.

وی در خصوص نحوه قضاوت داوران در جام ملت‌های آسیا گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم نوع قضاوت دوران در این دوره بوده است. وقتی داور در جریان بازی برای تیمی اعلام پنالتی می‌کند اما کمک داور ویدئویی آن را رد می‌کند این نشان می‌دهد که عملکرد داور در زمین که به صحنه‌ها نزدیک تر بوده ضعیف است. به عنوان مثال در بازی عراق و ژاپن داور یک پنالتی به سود ژاپن اعلام که بعد از بررسی دوباره صحنه پنالتی را رد کرد و به بازیکن ژاپنی که صحنه سازی کرده بود کارت زرد نداد بنابراین اینها همه ضعف عملکرد داوری را نشان می‌دهد.

کارشناس داوری کشورمان ادامه داد: در بازی امارات و فلسطین هم اشتباه داشتیم، داور بازی در یک صحنه برای باز بینی صحنه مراجعه کرد اما پنالتی مسلم را برای امارات نگرفت. در همان بازی در دقایق پایانی بازی در وقت‌های اضافه پنالتی را برای اماراتی‌ها گرفت که سختگیرانه بود. خوب مشخص است این داور عملکرد ضعیفی داشته و قطعاً برای بازی‌های دور حذفی از او استفاده نمی‌شود.

AFC روی داوران با تجربه مانند فغانی حساب باز کرده است

سلیمانی با اشاره به این موضوع که کنفدراسیون فوتبال آسیا عملکرد داوران را زیر ذره بین دارد عنوان کرد: در بازی چین با لبنان هم یک صحنه وجود داشت که با چشم مسلم هم می‌شد در خصوص این صحنه نظر داد. در جریان این دیدار بازیکن لبنانی با کف استوک به صورت بازیکن چینی زد اما داور حتی بازیکن خاطی که بازی خطرناکی مرتکب شده بود را اخراج نکرد. در کنار این اشتباهات داورانی هم هستند که AFC روی آنها حساب باز کرده است. داورانی مانند عبدالرحمن جاسم قطری، الکاف، محمد الهویش و علیرضا فغانی داورانی هستند که کنفدراسیون فوتبال آسیا آنها را برای بازی‌های مهم‌تر انتخاب خواهد کرد. هر داوری بیشتر به کمک داور ویدئویی مراجعه کند ضعیف قلمداد می‌شود و کمیته داوران AFC روی این موضوع اشراف کامل دارد و همه اتفاقات را بررسی خواهد کرد.

ژاپن در کنار فوتبال روی داوری سرمایه گذاری کرده است

وی افزود: نکته قابل توجهی که باید به آن توجه کنیم این است که هر بازی ۷ داور دارد که تیم داوری داخل زمین معمولاً از یک کشور هستند اما در بازی‌هایی که تیم داوری ژاپنی داشت هر ۷ داور را از کشور ژاپن انتخاب کردند که قابل توجه بود. این نشان دهنده عملکرد داوران ژاپنی است. آنها نه تنها در فوتبال بلکه در داوری فوتبال هم سرمایه گذاری کردند.

باید به حضور داوران حاشیه خلیج فارس عادت کنیم

کارشناس داوری کشورمان با بیان اینکه همه کشورها به پیشرفت داوری در فوتبال اهمیت می‌دهند تصریح کرد: در این دوره از رقابت‌ها ۳۷ داور به این مسابقات دعوت شده‌اند که ۳۱ داور از کشورهای عربی هستند و این یعنی در آسیا از این به بعد کوبل های داوری زیادی از کشورهای عربی خواهیم دید. همه کشورها روی داوری سرمایه گذاری می‌کنند، مخصوصاً کشورهای حاشیه خلیج فارس با این روندی که دارند چند سال دیگر داوری آسیا را در دست خواهند گرفت.

استرالیا در معرفی فغانی به AFC زرنگی کرد

سلیمانی در پایان در خصوص علیرضا فغانی و معرفی او به عنوان داور استرالیایی در بازی‌های جام ملت‌های آسیا گفت: استرالیا در خصوص علیرضا فغانی زرنگی به خرج داد و وقتی دید فغانی با وجود قوانین ایران به آسیا معرفی نخواهد شد او را به عنوان یکی از داورهای خود به AFC معرفی کرد. استرالیا می‌دانست که کنفدراسیون فوتبال آسیا از نام فغانی به راحتی عبور نخواهد کرد به همین دلیل نگذاشتند او به همین راحتی از دست برود. استرالیا برای جام ملت‌ها یک تیم داوری داشت اما با اضافه شدن فغانی تعداد داوران استرالیایی به عدد ۶ رسید. امیدوارم در آینده نگاه فدراسیون فوتبال به داوری به گونه‌ای باشد که شاهد پیشرفت آن در ایران و حضور داوران بیشتر در آسیا باشیم.