احتمال حضور VAR در چند دیدار نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتبال اکثر تیم‌ها از قضاوت داوران گلایه مند بودند و سرمربیان و بازیکنان از نبود سیستم کمک داور ویدئویی VAR در بازی‌ها گلایه مند بودند. مسؤولان فدراسیون فوتبال با تلاش‌های فراوان توانستند در نیم فصل اول یک سیستم کمک داور ویدئویی وارد کشور کنند و دیدار دربی صد و دوم پایتخت بین تیم‌های استقلال تهران و پرسپولیس با حضور سیستم VAR برگزار که آن دیدار هم با حاشیه‌هایی همراه شد.

خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم سمینار دانش افزایی داوران لیگ برتر در خصوص استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی در دیدارهای نیم فصل دوم اظهار داشت: چند دستگاه سیستم کمک داور ویدئویی خریداری شده و اکثر داوران هم موفق به دریافت لایسنس VAR شده‌اند که البته دو، ۳ داور هنوز این مجوز را نگرفته‌اند. اگر همه چیز طبق روال پیش رود می‌توانیم چند دیدار از نیم فصل دوم را با سیستم VAR برگزار کنیم تا شرایط قضاوت برای داوران بهتر شود.

او ادامه داد: این امید را داریم که دیدارهای فصل آینده را به طور کامل با سیستم کمک داور ویدئویی برگزار کنیم که امیدوارم این اتفاق رخ دهد.