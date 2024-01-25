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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۸

رفتن به فضای خاطره‌انگیز گذشته با «فضای من» در گالری شمیس

رفتن به فضای خاطره‌انگیز گذشته با «فضای من» در گالری شمیس

نمایشگاه مجسمه و نقاشی‌خط «فضای منفی» در گالری شمیس برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فضای منفی» عنوان نمایشگاه انفرادی مجسمه و نقاشی‌خط غلامحسین فرخ‌نسب است که از روز جمعه ۶ بهمن، در گالری شمیس برپا می‌شود.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است:

«مجموعه پیش رو با تکیه بر دو رویکرد ساخته و پرداخته شده است؛ رویکرد اول با تاثیرپذیری از مجسمه‌های مقوایی پیکاسو و بر اساس نگاه تجریدی و تبدیل نقاشی دوبعدی به یک حجم سه‌بعدی شکل گرفته و رویکرد دوم با تکیه بر خط کوفی برای انطباق با جهان امروز و پرهیز از خوانایی آن است.

رفتن به فضای خاطره‌انگیز گذشته با «فضای من» در گالری شمیس

ترکیب این دو برای رسیدن به مفهومی جدید و برای به دست‌آوردن فضای متضاد در زندگی مدرن و امروزی انسان است تا او را به فضای خاطره‌انگیز گذشته ببرد.»

نمایشگاه «فضای منفی» از ۶ تا ۱۷ بهمن سال جاری برپا است و علاقه‌مندان برای تماشای آثار این رویداد هنری می‌توانند همه‌روزه به غیر از روزهای شنبه، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری شمیس مراجعه کنند.

کد مطلب 6004319
فریبرز دارایی

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