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کد مطلب 6004443
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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

تعبیر شعری از حافظ در حاشیه دیدار رییسی و اردوغان

تعبیر شعری از حافظ در حاشیه دیدار رییسی و اردوغان

قرائت شعری از حافظ و تعبیر آن به آینده رژیم صهیونیستی در حاشیه دیدار رییسی و اردوغان را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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