دریافت 4 MB کد مطلب 6004443 https://mehrnews.com/x343PG ۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰ کد مطلب 6004443 فیلم سیاست فیلم سیاست ۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰ تعبیر شعری از حافظ در حاشیه دیدار رییسی و اردوغان قرائت شعری از حافظ و تعبیر آن به آینده رژیم صهیونیستی در حاشیه دیدار رییسی و اردوغان را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ایرانیان مقیم نقش مهمی در توسعه روابط با ترکیه دارند گسترش روابط در همه زمینهها و در عالیترین سطوح رئیسی آنکارا را به مقصد تهران ترک کرد برچسبها شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رجب طیب اردوغان اردوغان رجب طیبب اردوغان حافظ شیرازی
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