ایرانیان مقیم نقش مهمی در توسعه روابط با ترکیه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی رییس جمهور شامگاه چهارشنبه در پایان سفر فشرده و کوتاه خود به ترکیه، در دیدار جمعی از ایرانیان مقیم این کشور، با تبریک شب ولادت امیرالمومنین علی (ع)، روابط ایران و ترکیه را متکی بر سوابق تاریخی و اشتراکات اعتقادی دو ملت و کشور توصیف و تصریح کرد: امروز هم علاوه بر ظرفیت‌های متقابل بسیار خوبی که برای گسترش روابط وجود دارد، اراده سران دو کشور نیز تعمیق و تقویت بیش از پیش روابط است.

رییس جمهور با اشاره به اراده رؤسای جمهور ایران و ترکیه برای ارتقای سطح روابط، نقش ایرانیان مقیم ترکیه را در عملیاتی کردن تصمیمات اتخاذ شده برای توسعه روابط دو کشور مهم دانست و اظهار داشت: علاوه بر عرصه اقتصادی، گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و لازم است ایرانیان مقیم خارج برای حفظ ارتباط خود و فرزندان‌شان با هویت، فرهنگ و سرزمین اجدادی تلاش کنند.

رییسی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بسیار خوب ایران برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، ایرانیان مقیم خارج از کشور را به استفاده از این ظرفیت‌ها فراخواند.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایران و ترکیه در عرصه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نگاه‌های مشترکی دارند، به جنایات بی‌سابقه اخیر صهیونیست‌ها و نفرت جهانی از آنها اشاره کرد و گفت: توقف جنایات و کشتار رژیم خونخوار صهیونیستی انتظاری جهانی است که تحقق آن نیازمند اقدامات بازدارنده است و قطع شریان ارتباطات اقتصادی و سیاسی کشورها به خصوص کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی، یکی از مؤثرترین اقدامات بازدارنده برای متوقف کردن ماشین کشتار و جنایت این رژیم کودک‌کش است.

رییسی با اشاره به گذشت بیش از ۱۰۰ روز از جنایات صهیونیست‌ها و ناکامی این رژیم در دستیابی به اهداف اعلامی خود تصریح کرد: تحلیل واقعی رخدادهای میدانی حاکی از این است که مردم، مقاومت و مجاهدان فلسطینی پیروز قطعی این نبرد نابرابر هستند.

رییس جمهور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به طرح برخی مسائل از جمله کمک به گسترش آموزش زبان فارسی در ترکیه با توجه به علاقمندی که نسبت به آن وجود دارد، رفع موانع و مشکلات نوسازی مدارس و مراکز آموزشی ایرانی در ترکیه، رفع مشکلات مربوط به سربازی و تحصیل ایرانیان مقیم ترکیه و برخی مسائل مشابه، از سفیر و مسئولان مربوط خواست هر چه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند.

رییسی همچنین با بیان اینکه مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران باید در کنار ارائه خدمات اداری و کنسولی به ایرانیان مقیم، در جهت تقویت ارتباط با داخل و ریشه‌های فرهنگی آنان نیز تلاش کنند، گفت: یکی دیگر از وظایف مهم مسئولان و کارکنان سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش برای رفع گره‌های ذهنی میان ایرانیان مقیم و حتی مدیران و مسئولان میانی کشور محل مأموریت آنهاست.

رییس جمهور با اشاره به جنگ روایت‌ها در عرصه‌های مختلف و فعالیت جریان‌هایی که با مخدوش کردن واقعیات سعی در انتقال اخبار و اطلاعات جهت‌دار به ایرانیان خارج از کشور دارند، افزود: مسئولان و کارکنان سفارتخانه‌ها با ایرانیان مقیم و مسئولان کشور محل مأموریت خود در سطوح مختلف ارتباط گرفته و آنها را با واقعیات ایران آشنا کنند.

رییسی در پایان از حقوق ایرانیان مقیم خارج و تکالیف دولت در قبال آنان گفت و اظهار داشت: نگاه ما به شما نگاه به شهروندان ایران است و تفاوتی میان ایرانیان داخل و خارج از کشور قائل نیستیم، شما نیز خودتان را شهروند ایران بدانید و همانند شهروندان داخل کشور برای رشد و اعتلای کشور تلاش کنید.

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