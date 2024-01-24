رئیسی آنکارا را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رییسی که ظهر روز چهارشنبه به دعوت رسمی رییس جمهور ترکیه به این کشور سفر کرده بود، پس از دیدار دوجانبه با آقای رجب طیب اردوغان، به اتفاق و با حضور مقامات ارشد دو کشور، هشتمین نشست شورای‌عالی همکاری ایران و ترکیه را نیز برگزار کردند.

رییسی و اردوغان سپس در مراسم امضای ۱۰ سند همکاری مشترک حضور یافته و در نشست مطبوعاتی مشترک با رییس جمهور ترکیه نتایج رایزنی‌های صورت گرفته را تشریح کردند.

رییس جمهور پس از حضور و سخنرانی در نشست مشترک ۴۰۰ تن از فعالان اقتصادی دو کشور که به اتفاق همتای ترک وی صورت گرفت، دیدار و گفتگویی نیز با ایرانیان مقیم ترکیه داشت.