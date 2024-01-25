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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۳

هلال احمر فلسطین:

اشغالگران برای چهارمین روز پیاپی بیمارستان امل را می‌کوبند

اشغالگران برای چهارمین روز پیاپی بیمارستان امل را می‌کوبند

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی برای چهارمین روز متوالی بیمارستان امل را هدف قرار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هلال احمر فلسطین تاکید کرد که بیمارستان امل وابسته به هلال احمر فلسطین در خان‌یونس برای چهارمین روز پیاپی از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی هدف گرفته می‌شود.

همچنین بر اساس اعلام هلال احمر فلسطین، نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی از ظهر دیروز تاکنون منع رفت‌وآمد کلی را در اطراف بیمارستان امل برقرار کرده‌اند.

هلال احمر فلسطین بیان کرد: نظامیان اشغالگر مانع از خروج کادر اورژانس از بیمارستان امل و ورود آن‌ها به این بیمارستان می‌شوند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز اعلام کرد: اوضاع بهداشتی و انسانی در مجتمع بیمارستانی ناصر به دلیل محاصره این مرکز از سوی نظامیان اشغالگر اسرائیلی بسیار فاجعه‌بار است.

همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه غذا، داروهای بیهوشی و داروهای مسکن در مجتمع بیمارستانی ناصر به پایان رسیده است.

کد مطلب 6004497

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