۲۰ شهید و ۱۵۰ زخمی در جنایت جدید رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی جنایت جدیدی را در نوار غزه مرتکب شده و شمار زیادی از فلسطینیان را به شهادت رسانده یا زخمی کرده است.

در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان فلسطینی که در میدان «کویت» واقع در جنوب شهر غزه منتظر دریافت کمک بودند، ۲۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و ۱۵۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که در این حمله تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به سوی فلسطینیان آتش گشوده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد که با توجه به اوضاع وخیم ده‌ها نفر از زخمی‌های این حمله، امکان دارد شمار شهیدان این جنایت افزایش پیدا کند.

علاوه بر این رژیم صهیونیستی غیرنظامیان فلسطینی را در اردوگاه البریج واقع در مرکز نوار غزه هدف قرار داد و ۲ فلسطینی را به شهادت رساند و چندین نفر دیگر را نیز زخمی کرد.

همچنین خبرنگار الجزیره گزارش داد که ۴ شهید و ۲۹ زخمیِ بمباران یک مدرسه و اردوگاه که محل استقرار آوارگان فلسطینی بودند نیز به بیمارستان ناصر واقع در خان‌یونس منتقل شده‌اند.

همچنین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه غربی شهر خان‌یونس یورش بردند و شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند.

خبرنگار المیادین در نوار غزه گزارش داد که ترکش‌های حمله‌های توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به خان‌یونس، به چادرهای آوارگان در منطقه صنعتی واقع در غرب شهر خان‌یونس برخورد کرده است.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اطراف منطقه صنعتی و مدرسه‌های محل استقرار آوارگان در غرب خان‌یونس را با گلوله‌های دودزا هدف قرار داد.