۴ بسته آموزشی برای افتتاح در سفر رییس جمهور به هرمزگان آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل به مناسبت آغاز هفتمین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه سرایی دختران در بندرعباس با تقدیر از تلاش ها در زمینه میزبانی از این مسابقات ارزشمند و با برکت، عنوان داشت: برای اولین بار میزبان یک رویداد بزرگ قرآنی هستیم و حضور دانش آموزان برتر قرآنی در هرمزگان یک کار ارزشمند فرهنگی و اجتماعی است.

وی در ادامه به در پیش بودن سفر رییس جمهور به هرمزگان و دهه باشکوه فجر انقلاب اسلامی نیز اشاره و بیان داشت: ۴ بسته ویژه برای سفر رییس جمهور در حوزه آموزش و پرورش در هرمزگان با حمایت های استاندار هرمزگان آماده بهره برداری است که افتتاح ۲۸ هنرستان مجاور صنایع از جمله آنها است.

قویدل با تصریح بر این که هنرستان های مجاور صنایع که برخی مستقل و برخی بصورت اشتراکی در حال فعالیت هستند، از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه توجه به آموزش های فنی و مهارتی است، خاطرنشان کرد: در هرمزگان ۴۳۰ هزار دانش آموز داریم که با همت فرهنگیان پرتلاش در جای جای این استان در حال علم و تحصیل هستند و برخی از فرهنگیان ما در مناطق دور دست با حداقل امکانات برای پرورش نسلی توانمند تلاش می کنند که مرزداران دانش این سرزمین هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان این که هرمزگان در ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی در میان ۵ استان اول آموزش و پرورش کشور انتخاب شده، افزود: در جریان سفر رییس جمهور به هرمزگان، در حوزه عمرانی ۸۰۰ کلاس درس در ۲۰۰ واحد آموزشی برای افتتاح داریم که ۶ سالن سرپوشیده ورزشی و نیز ۶۰ زمین درون مدرسه ای و زمین بازی های ساحلی نیز در مهیای بهره برداری رسمی هستند.

به گفته وی، در سفر رییس جمهور، مرکز رفاهی فرهنگیان در سرخون بندرعباس نیز به طور رسمی افتتاح خواهد شد که اولین مرکز رفاهی برای فرهنگیان پس از حدود ۲ دهه است که افتتاح می شود.