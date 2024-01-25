دریافت 4 MB کد مطلب 6004654 https://mehrnews.com/x343TY ۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۴ کد مطلب 6004654 فیلم جامعه فیلم جامعه ۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۴ اولین فیلم از داخل بیمارستان گاندی پس از آتشسوزی بیمارستان گاندی ساعاتی پیش دچار سانحه آتشسوزی شد که آتش نشانان در حال مهار آتش سوزی هستند. کپی شد مطالب مرتبط حریق از یک ساختمان در حال ساخت به بیمارستان گاندی سرایت کرده است/تا این لحظه هیچ مصدومی نداشتهایم تاکنون گزارشی از فوت حادثه دیدگان در بیمارستان گاندی نداشتهایم پیگیری مخبر از آخرین وضعیت آتش سوزی در بیمارستان گاندی آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران تصاویری از تلاش آتشنشانان برای مهار آتش در بیمارستان گاندی برچسبها آتش سوزی بیمارستان گاندی تهران آتش نشانی مهار آتش سوزی
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