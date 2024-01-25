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کد مطلب 6004654
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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۴

اولین فیلم از داخل بیمارستان گاندی پس از آتش‌سوزی

اولین فیلم از داخل بیمارستان گاندی پس از آتش‌سوزی

بیمارستان گاندی ساعاتی پیش دچار سانحه آتش‌سوزی شد که آتش نشانان در حال مهار آتش سوزی هستند.

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