هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ به میزبانی کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه هفتمین دوره المپیاد ویراکاپ بعد از ظهر پنجشنبه با حضور ۴۰۰ دانش آموز از سرار کشور به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد و قرار است در روزهای پنجم و ششم بهمن در کرمانشاه با هم بپردازند.

در این مراسم محمد خیاط زنجانی به مجموعه اقدامات انجام شده در برگزاری المپیادی‌هایی همچون المپیاد وی را کاپ، اظهار کرد: مجموع مؤسسه وی را طی سه ماه اخیر به دنبال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای راه‌اندازی این دوره المپیاد بوده که با همکاری و هم افزایی کانون پرورش فکری استان کرمانشاه مجموعه تعامل، امکانات و ظرفیت‌ها برای برگزاری المپیاد ویراکاپ بکارگیری شده است.

وی افزود: با توجه به سرفصل فعالیت‌های کانون پرورش فکری استان کرمانشاه در زمینه‌ی علم و پرورش استعدادهای علمی، شناخت و عرضه‌ی آن به جامعه می‌تواند گام‌های بزرگی بردارد و اکنون برپایی این دوره از المپیاد ویراکاپ برای جامعه هدف دانش آموز اقدام بسیار مناسبی خواهد بود.

همچنین در ادامه این مراسم علی عادلی مدیر مؤسسه وی را در تشریح این دوره از المپیاد، تصریح کرد: این رقابت طی امروز و فردا بین شرکت کنندگان در رده سنی دانش آموزی برگزار خواهد شد که نتایج آن در ۲۲ بهمن ماه اعلام خواهد شد.

وی به رشته‌های هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ، بیان کرد: شرکت‌ها امروز در رشته‌های ریاضیات، چرتکه، محاسبات، برنامه نویسی و الکترونیک و برای روز جمعه رشته‌های رباتیک و زبان انگلیسی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

عادلی تبیین این المپیاد ادامه داد: این اتفاق امسال که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه رقم خورده جهت به‌وجود آوردن شرایطی‌است تا مخاطبان بتوانند توان علمی خود را عرضه و آن را پرورش دهند و در نهایت برگزیدگان در این مرحله به مرحله جهانی راه پیدا خواهند کرد.

وی در پایان عنوان کرد: هفتمین دوره‌ی المپیاد ملی ویراکاپ با حضور ۴۰۰ دانش آموز از سراسر کشور در کرمانشاه آغاز شد و آکادمی بین‌المللی وی را با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه برگزارکننده‌ی این رقابت‌ها هستند.

و از نظر ما تمامی شما عزیزان قهرمان و برنده‌اید چون جسارت حضور در یک المپیاد کشوری مهم را دارید و ترسی از رقابت نداشتید که این بسیار ارزشمند است و امیدواریم خاطره‌ای خوب از این رقابت سالم در ذهن شما ماندگار شود.