مدیرکل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه ماشاالله پروین به‌عنوان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم، معاون تولید کانون کشور با اشاره به جایگاه فرهنگی کرمانشاه، این استان را دارای پیشینه‌ای ارزشمند در حوزه فرهنگ و هنر دانست و بر اهمیت نقش کانون در تربیت نسل آینده تأکید کرد.

وی همچنین با قدردانی از زحمات مدیر پیشین، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در استان تأکید کرد.

در ادامه، مدیرکل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با گرامیداشت یاد شهدا، از اعتماد صورت‌گرفته قدردانی کرد و اظهار داشت: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از توانمندی‌های مجموعه، مسیر رشد و تعالی کانون را ادامه دهیم.

پروین افزود: کانون بستری مناسب برای پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان است و با تکیه بر همدلی و همکاری، برنامه‌های این مجموعه با قوت دنبال خواهد شد.

در این مراسم، از خدمات مدیر پیشین تقدیر و حکم انتصاب مدیرکل جدید به وی ابلاغ شد.