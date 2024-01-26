اعضای جدید شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع عمومی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی روز پنجشنبه ۵ بهمن‌ماه به صورت حضوری و مجازی با شرکت بیش از ۱۳۰۰ نفر از اعضای تشکیلات از سراسر کشور و نظارت نماینده وزارت کشور برگزار شد.

در ابتدای این کنگره، عبدالحسین روح الامینی معاون احزاب شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: احزاب باید با برنامه برای حل مشکلات مردم وارد رقابت انتخاباتی بشوند نه رویکرد تخریبی. روح الامینی تاکید کرد کشور در معرض فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیار زیادی هست، نباید به عقب برگشت، نباید توقف کرد، اما نباید از خطا و اشتباهات خودمان هم و بهبود خود نیز نباید غافل شد.

وی افزود در تبلیغات انتخاباتی رویکرد ایجابی و سازندگی سخت و دیر بازده است اما پر برکت برای نظام و مردم است. اما رویکرد سلبی، تخریبی و هیجان کاذب راحت تر است اما بی برکت برای نظام و مردم است، از نظر ما به عنوان حزب توسعه و عدالت کل مناسب انتخاباتی کشور ارزش تضعیف یک لحظه و یک ذره نظام اسلامی را ندارد.

در ادامه این نشست سید سعید رئوفی دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی نیز گفت: دستور العمل چگونگی فعالیت در انتخاب در جهت حضور پرشور و انتخابات کارآمد تدوین شده و به اطلاع استان‌ها خواهد رسید. مجلس و دولت کارآمد هر قدمی که برمی‌دارند و هر تصمیم سیاسی و اقتصادی که می‌گیریند باید منجر افزایش سرمایه اجتماعی برای نظام شود. برای هر قدم خودمان باید به پیوست سرمایه اجتماعی توجه شود.

رئوفی همچنین به معاونین استان‌های حزب توصیه کرد که تمام ظرفیت خود را در جهت هماهنگی با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی بکارگیری کنند.

همچنین در این کنگره، اعضای شورای مرکزی و هیأت داوری این حزب به مدت دو سال انتخاب شدند که به شرح زیر است:

۱ - عبد الحسین روح الامینی

۲ - امیر علی امیری

ادامه منتخبین به ترتیب حروف الفبا:

۳- مهدی اقاخانی

۴- امین اسکندری

۵ -حمیدرضا احمدی

۶- جعفر بی نیاز

۷ - شهاب حیدری

۸ -زهره حقیقی

۹ - میثم دامیده

۱۰ -حسین دادخواه

١١ سید سعید رئوفی

۱۲ - ابوطالب سیمیاری

۱۳ - رزگار عزیزی

۱۴ سید ابوالحسن موسوی

۱۵ - ناصر مولایی

۱۶ - داریوش مهدوی

۱۷ - عباس نصرالهی

۱۸ - مهدی وکیل پور

۱۹ - محمد حسن وکیل پور

۲۰ - علی گل وردی

۲۱ - محرم وزیری

اسامی منتخبین بازرسین

۱ - غلامرضا برزنونی

۲ - میلاد محمد پناه

۳ - مرتضی بهزادی