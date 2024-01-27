ارتش جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری در حاشیه بازدید از مجموعه رفاهی شهدای ارتش در گهرباران گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج آمادگی کامل قرار دارد و با قدرت مقابل هرگونه تهدیدات ایستادگی می‌کند.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت سنگین برعهده دارد، افزود: دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و استقلال نظام، سه سرفصل مهم برای ارتش است که بایست همیشه آماده باشد.

وی ادامه داد: امروز توان رزمی، دفاعی و بازدارندگی ارتش با وجود کارکنان آموزش دیده و با مهارت و با تجهیزات بومی و به روز شده در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

امیر دریادار سیاری گفت: امروز توان رزمی، دفاعی و بازدارندگی ارتش با وجود کارکنان آموزش دیده و با مهارت و با تجهیزات بومی و به روز شده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در سطح بسیار بالایی قرار دارد به گونه‌ای که ارتش ولایتمدار ایران اسلامی آمادگی دارد در برابر هرگونه تهدید دشمن ایستادگی و مقابله کند.