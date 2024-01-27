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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

«میدان یاقوت» صاحب تیزر شد

«میدان یاقوت» صاحب تیزر شد

تیزر رسمی نمایش «میدان یاقوت» به کارگردانی بهاره رهنما که در بوتیک تئاتر ایران روی صحنه است، منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «میدان یاقوت» به کارگردانی بهاره رهنما این روزها به میزبانی بوتیک تئاتر ایران اجرا می‌شود و تا ۲۷ بهمن ماه روی صحنه خواهد ماند.

در این نمایش ایوب آقاخانی و بهاره رهنما به عنوان بازیگر حضور دارند. به تازگی تیزر رسمی این اثر نمایشی نیز منتشر شده است.

بهاره رهنما درباره این نمایش توضیح داده است: «میدان یاقوت» یک مستند اجتماعی است که به واگویه های زن سرخ پوش میدان فردوسی می پردازد که سالیان سال در میدان فردوسی چشم به‌راه مردی ماند و حالا پس از گذشت سال‌ها حکایت نیامدن آن مرد با اجرای زنده ترانه های نوستالژیک و عاشقانه دهه پنجاه ایران روایت می شود.

در نمایش «میدان یاقوت» بهاره رهنما درکنار کار نویسندگی که به همراه سهراب حسینی انجام داده است، کارگردانی و تهیه کنندگی کار را نیز برعهده دارد.

سایر بازیگران این اثر نمایشی محمد پورآ، سلیم نجفی، سهیلا مفیدی هستند و از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به تهیه کنندگی بهاره رهنما و با تشکر از فرانک پدارم، خواننده: علیرضا شفایی، موزیک: آراز احمدی، نوازنده: ماهور پاپهن، طراح گریم: صدف هاشمیان، طراح نور: حمید سلامی، طراح حرکت: محمد پورآ، طراح لباس: مریم اسلامی، اجرای لباس: نی نا جانیا، طراح صحنه: محمد پورآ، گرافیست: سلیم نجفی، عکاس: امیر مبارکی، کیمیا دین پژوه، مشاور رسانه‌ای: جعفر پاکزاد، مجری طرح: مرتضی برزگرزادگان، مدیران تولید: ایلیا درگاهی، سعید اردشیری، دستیار کارگردان: مریم جمالی، کیمیا دین پژوه، دستیار لباس: نگار رییسی، منشی صحنه: الناز تهامی، مدیر هنری پروژه: سپیده ذرات، مدیر صحنه: اشکان شاهی، تدارکات: آرام شیرانگیز اشاره کرد.

کد مطلب 6006060
آروین موذن زاده

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