حمله جدید مقاومت اسلامی عراق به پایگاه اشغالگران آمریکایی درسوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری اعلام کردند که یکی از پایگاه‌های نظامیان اشغالگر آمریکایی در سوریه مورد حمله قرار گرفته است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در میدان گازی کونیکو سوریه مورد هدف قرار گرفته است. بر اساس اخبار واصله این حمله با موشک به انجام رسیده است.

مقاومت اسلامی عراق با قبول‌نمودن مسؤولیت انجام این حمله تاکید کرد که این حمله در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در حق ساکنان غزه به انجام رسیده است و هدف قراردادن پایگاه‌های دشمن ادامه خواهد یافت.

شب گذشته نیز پایگاه نظامی کونیکو و پایگاه روستای الخضرا در سوریه که در حال حاضر محل استقرار نظامیان آمریکایی به شمار می‌رود، هدف حمله‌های پهپادی قرار گرفت.

مقاومت اسلامی عراق با اشاره به این دو پایگاه گفته است که آنها را با پهپاد هدف قرار داده است.

گفتنی است مقاومت اسلامی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین حمله‌های خود به اراضی اشغالی و همچنین پایگاه‌های واشنگتن در منطقه، به دلیل دست‌داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه فلسطینیان را تشدید خواهد کرد.