به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع آگاه اعلام کردند که آمریکا شماری از نظامیان خود را در حومه الحسکه در شمال شرق سوریه از یک پایگاه به پایگاه دیگر منتقل کرده و این اقدام در راستای بازآرایی نیروها با هدف مقابله با حملات مستمر مقاومت به آنها انجام شده است.

منابع مذکور ضمن اشاره به این تحول افزودند که این بازآرایی ارتباطی با شایعه خروج نظامیان آمریکایی از خاک سوریه ندارد.

این منابع همچنین اعلام کردند که نظامیان آمریکایی با همکاری نیروهای سوریه دموکراتیک موسوم به «قسد» عملیاتی امنیتی را داخل اردوگاه الهول از امروز شنبه آغاز کرده‌اند که چند روز طول خواهد کشید.

منابع آگاه تأکید کردند از زمانی که مقاومت اسلامی عراق عملیات‌های خود را در چارچوب مقابله با اشغالگری نظامیان آمریکایی و برای حمایت از مردم غزه آغاز کرده است، این نظامیان بیش از ۱۰۰ بار در عراق و سوریه هدف حملات موشکی، راکتی و پهپادی قرار گرفته‌اند.

مقاومت اسلامی عراق در تازه‌ترین موج عملیات‌های خود امروز اعلام کرد که دو پایگاه نظامیان آمریکایی را در میدان گازی کونیکو و روستای الخضراء در عمق خاک سوریه هدف حمله پهپادی قرار داده است.

در نتیجه عملیات‌های مقاومت اسلامی عراق، آمریکا از دولت عراق خواست تا دو طرف برای روشن شدن وضعیت نیروهای ائتلاف آمریکایی مذاکره کنند. مقاومت اسلامی عراق نیز تأکید کرده است که این درخواست آمریکا فقط تلاش برای فریبکاری و به هم زدن قواعد درگیری و خریدن زمان بیشتر برای انجام جنایات و نقشه‌های شیطانی است و آمریکا جز زبان زور نمی‌فهمد.