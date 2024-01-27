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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۳۲

جنبش النجباء عراق:

مقاومت به عملیات‌ها در منطقه تا اخراج کامل اشغالگران ادامه می‌دهد

مقاومت به عملیات‌ها در منطقه تا اخراج کامل اشغالگران ادامه می‌دهد

جنبش النجباء اعلام کرد که به عملیات‌های خود در منطقه در پاسخ به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به نوار غزه ادامه می‌دهد و دارای دیدگاه واضح در مخالفت با هر نوع اشغالگری آمریکا در عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش اسلامی مقاومت «النجباء» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به عملیات‌های خود در منطقه در پاسخ به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه تا اخراج آخرین نظامی آمریکایی از عراق ادامه خواهد داد.

جنبش النجباء در ادامه بیانیه خود به مناسبت سالروز شهادت حضرت زینب (س) و روز شهید مقاومت افزود: مقاومت دارای دیدگاه یکپارچه در مخالفت با هر نوع حضور آمریکا در عراق است و چشم‌انداز واضح و روشنی در قبال استقلال عراق و رهایی آن از زیردستی آمریکا دارد.

جنبش النجباء با تأکید بر اینکه ملاک، تحقق عقب‌نشینی میدانی اشغالگران است نه وعده و زمانبندی، اعلام کرد که مقاومت حتی اگر مأموریت اخراج آمریکایی‌ها از عراق را به انجام برساند، از نفوذ و تسلط آنها بر ارکان دولت و دخالت‌های سفارت آمریکا غافل نخواهد بود و در صدد لغو برخی توافقنامه‌ها و مصوبه‌های تحمیلی اشغالگران برخواهد آمد.

در پایان بیانیه النجباء تأکید شد: خائنانی که دین، شرف و باور خود را به اشغالگران فروخته‌اند، باید پیش از تکرار سناریوی افغانستان فکری به‌حال خود کنند چرا که یا باید فرار کنند یا تقاص پس دهند.

کد مطلب 6006097

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