به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش اسلامی مقاومت «النجباء» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به عملیات‌های خود در منطقه در پاسخ به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه تا اخراج آخرین نظامی آمریکایی از عراق ادامه خواهد داد.

جنبش النجباء در ادامه بیانیه خود به مناسبت سالروز شهادت حضرت زینب (س) و روز شهید مقاومت افزود: مقاومت دارای دیدگاه یکپارچه در مخالفت با هر نوع حضور آمریکا در عراق است و چشم‌انداز واضح و روشنی در قبال استقلال عراق و رهایی آن از زیردستی آمریکا دارد.

جنبش النجباء با تأکید بر اینکه ملاک، تحقق عقب‌نشینی میدانی اشغالگران است نه وعده و زمانبندی، اعلام کرد که مقاومت حتی اگر مأموریت اخراج آمریکایی‌ها از عراق را به انجام برساند، از نفوذ و تسلط آنها بر ارکان دولت و دخالت‌های سفارت آمریکا غافل نخواهد بود و در صدد لغو برخی توافقنامه‌ها و مصوبه‌های تحمیلی اشغالگران برخواهد آمد.

در پایان بیانیه النجباء تأکید شد: خائنانی که دین، شرف و باور خود را به اشغالگران فروخته‌اند، باید پیش از تکرار سناریوی افغانستان فکری به‌حال خود کنند چرا که یا باید فرار کنند یا تقاص پس دهند.