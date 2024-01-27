نمایشگاه تجسم هنر فجر در اراک گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی فر عصر شنبه در آئین بازگشایی نمایشگاه تجسم هنر فجر، اظهار کرد: هنر تجسمی یک هنر خدادادی محسوب می‌شود که خداوند در اختیار افراد خاص قرار می‌دهد و هنرمند نیز باید به نحو مطلوب از این ظرفیت بهره گیری کند.

وی تاکید کرد: استان مرکزی مهد پرورش مفاخر و مشاهیر کشور است و از پتانسیل و ظرفیت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف هنری نیز برخوردار است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: جشنواره تجسمی فجر از هفتم بهمن ماه جاری به مدت ۲ هفته در نگارخانه نقشینه اراک برگزار می‌شود این در حالی است که همزمان در هفت شهرستان استان نیز نمایشگاه برگزار خواهد شد و از هفت هنرمند شهرستانی در حوزه‌های مختلف عکاسی، نگارگری، خوشنویسی تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه، در جشنواره تجسمی امسال بیش از ۳۰ اثر از ۱۰ هنرمند برگزیده به نمایش گذاشته می‌شود، گفت: در این جشنواره ۲ اثر در حوزه نقاشی خیابانی انتخاب خواهند شد تا در راستای دیوارنگاری‌های شهری از ظرفیت این هنرمندان شاخص استفاده شود.

در پایان این مراسم، آئین بزرگداشت استاد مجیدیان، استاد رستم پور و استاد دارابی منش برگزار شد.