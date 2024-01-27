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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۴

رییس اداره تبلیغات اسلامی رشتخوار خبرداد؛

افزایش دو برابری دهه هشتادی‌ها در مراسم اعتکاف رشتخوار

افزایش دو برابری دهه هشتادی‌ها در مراسم اعتکاف رشتخوار

رشتخوار- رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رشتخوار از افزایش دوبرابری دهه هشتادی‌ها در مراسم اعتکاف امسال در رشتخوار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ولایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۷ مسجد امسال میزبان معتکفان در سطح شهرستان رشتخوار بودند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رشتخوار با اشاره به اینکه مجموع افراد مورد اعتکاف ۱۳۰۰ نفر در سطح شهر و روستاهای این شهرستان بوده است، گفت: در مراسم اعتکاف امسال ۶۰۰ نفر دانش‌آموز دختر و ۳۰۰ دانش‌آموز پسر حضور داشتند.

وی افزود: ۱۶ روحانی در مساجد سطح شهرستان برنامه‌های سخنرانی، بصیرتی و مسائل روز را در بین معتکفان دنبال کردند.

ولایی با اشاره به حضور و استقبال دهه هشتادی‌ها در مراسم اعتکاف امسال، افزود: در مراسم اعتکاف امسال الحمدالله حضور نوجوانان و جوانان بسیار عالی و دو برابر سال گذشته بود.

کد مطلب 6006289

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