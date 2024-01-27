به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ولایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۷ مسجد امسال میزبان معتکفان در سطح شهرستان رشتخوار بودند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رشتخوار با اشاره به اینکه مجموع افراد مورد اعتکاف ۱۳۰۰ نفر در سطح شهر و روستاهای این شهرستان بوده است، گفت: در مراسم اعتکاف امسال ۶۰۰ نفر دانش‌آموز دختر و ۳۰۰ دانش‌آموز پسر حضور داشتند.

وی افزود: ۱۶ روحانی در مساجد سطح شهرستان برنامه‌های سخنرانی، بصیرتی و مسائل روز را در بین معتکفان دنبال کردند.

ولایی با اشاره به حضور و استقبال دهه هشتادی‌ها در مراسم اعتکاف امسال، افزود: در مراسم اعتکاف امسال الحمدالله حضور نوجوانان و جوانان بسیار عالی و دو برابر سال گذشته بود.