اعتکاف ملایر با عطر شهدا؛ ۲۳۰۰ نفر در مساجد معتکف شدند

حجت‌الاسلام احمد فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اعتکاف در ملایر، اظهار کرد: آئین اعتکاف هم‌اکنون در ۹ نقطه از سطح شهر ملایر در حال برگزاری است.

وی افزود: در مجموع، ۲۳ مسجد در شهرها و روستاهای شهرستان میزبان معتکفان هستند و تا این لحظه، بر اساس آمار دقیق، هزار و ۱۱۰ نفر در سطح شهر ملایر و حدود هزار نفر در شهرهای اطراف در مراسم اعتکاف شرکت کرده‌اند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر حضور دانش‌آموزان در اعتکاف امسال را «فوق‌العاده» توصیف کرد و گفت: با احتساب معتکفان شهر ازندریان و سایر شهرها و روستاها، حدود ۵۰۰ دانش‌آموز دختر و نزدیک به ۳۰۰ دانش‌آموز پسر در این ایام معنوی معتکف شده‌اند.

وی با بیان اینکه جمع معتکفان دانش‌آموز شهرستان شامل حدود ۶۰۰ نفر پسر و ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر دختر است، تصریح کرد: در مجموع، تعداد کل معتکفان شهرستان ملایر به حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر می‌رسد.

حجت‌الاسلام فارسی با اشاره به تأثیرات معنوی اعتکاف بر نوجوانان و جوانان بیان کرد: دانش‌آموزانی که در خانه با دغدغه فضای مجازی و تلفن همراه روبه‌رو هستند، در مراسم اعتکاف تا سحر به دعا، عبادت، اقامه نماز و نماز شب مشغول‌اند و فضای معنوی اعتکاف امسال نیز به‌طور ویژه رنگ و بوی شهدایی دارد.