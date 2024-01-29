مراقب بلورهای سفید «نمکی» باشید/ چاشنی با طعم سرطان مرگبار

به گزارش خبرنگار مهر، مصرف نمک به صورت مستقیم با عارضه خطرناک پرفشاری خون همراه است که همین مشکل می‌تواند منجر به بروز بیماری‌های مرگبار شود.

شاید مهم‌ترین عارضه ناشی از پرفشاری خون، بیماری قلبی باشد که همچنان در صدر علل مرگ و میر ایرانی‌ها قرار دارد.

احمد اسمعیل‌زاده مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در خصوص میزان نمک مصرفی روزانه، گفت: یک فرد سالم باید در طول روز بین ۳ تا ۵ گرم نمک مصرف کند که این مقدار فقط نمکی که ما به غذا اضافه می‌کنیم، نیست، بلکه از کل مواد غذایی که یک فرد در طول روز مصرف می‌کند، باید دریافت کند که اکثریت مردم از این موضوع آگاهی ندارند.

نمک از دو عنصر سدیم و کلر تشکیل شده است، سدیم عامل مهمی در حفظ فشارخون است که اگر بیش از اندازه مصرف شود، فرد دچار پرفشاری خون، بیماری‌های قلبی و عروقی و پوکی استخوان و بیماری‌های کلیوی می‌شود.

سدیم به طور طبیعی در انواع غذاها مانند شیر، گوشت و سبزیجات وجود دارد. همچنین به مقدار زیاد در غذاهای فرآوری شده مانند نان‌ها، گوشت‌های فرآوری شده و اسنک و در چاشنی‌ها مانند رب، سس گوجه فرنگی، سس مایونز نیز یافت می‌شود.

در سدیم نیز گلوتامات وجود دارد که به عنوان یک افزودنی غذایی در بسیاری از نقاط جهان مثل ادویه همراه نودل استفاده می‌شود، لذا باید برای حفظ سلامتی خودمان حواسمان به میزان مصرف نمک باشد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: برای طعم دادن به غذا به جای نمک، از ادویه‌ها و طعم دهنده‌های دیگری استفاده کنیم. به عنوان مثال سعی کنیم ذائقه خود را از میل به شوری به سمت میل به ترشی ببریم و لیموترش تازه را جایگزین نمک کنیم. ادویه‌هایی مانند آویشن، دارچین و سماق نیز گزینه‌هایی برای این جایگزینی هستند.

اسماعیل زاده افزود: سعی کنیم بیشتر از غذاهای تازه استفاده کنیم و مصرف مواد غذایی نمک سود شده مانند خیارشور، کلم شور، ماهی شور و مانند اینها را که حاوی میزان زیادی نمک هستند به حداقل برسانیم. اگر زیتون و مواد غذایی شور خریدیم بهتر است آب نمک آنها را بگیریم و خوب بشوییم تا طعم شوری از بین برود، سپس آنها را مصرف کنیم.

ایرانی‌ها در حدود ۲ برابر استاندارد جهانی، نمک مصرف می‌کنند؛ در حالی که طبق دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت، این میزان مصرف باید ۳ تا ۵ گرم در روز باشد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: یکی از عواقب مصرف زیاد نمک، پرفشاری خون و سرطان معده است. سرطان معده هم که یکی از سرطان‌های شایع در کشور بوده و آمار آن در حال افزایش است همچنین مصرف نمک، با افزایش دیابت و بیماری‌های دیگر هم ارتباط دارد.

در حال حاضر نمک‌هایی به عنوان نمک دریای تصفیه شده یُد دار در بازار موجود است، افرادی که تمایل به مصرف این نوع نمک دارند، باید نمکی را انتخاب کنند که حتماً کلمات تصفیه شده و یُددار و پروانه ساخت و علامت استاندارد بر روی بسته بندی آنها درج شده باشد.

اسماعیل زاده، در خصوص عارضه‌های مصرف نمک دریا، گفت: نمک دریا، نمک تصفیه نشده است که دارای انواع ناخالصی‌ها از جمله فلزات سنگین مانند، جیوه، آرسنیک و کادمیوم است که خطر سرطان زایی آنها به اثبات رسیده است.

وی با بیان اینکه نمک دریا علاوه برداشتن ناخالصی‌ها، دارای میزان کم یُد و یا حتی فاقد یُد است که نیاز روزانه به یُد را تأمین نمی‌کند، خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود نمک دریا می‌تواند املاح دیگر مانند منیزیم و کلسیم را تأمین کند، درست نیست، زیرا بدن برای تأمین املاح موردنیاز به منابع غنی‌تر نیاز دارد و این املاح را می‌توان از سایر منابع غذایی دریافت کرد.

اسماعیل زاده افزود: محتوایی که به طور گسترده در زمینه نمک دریا در فضای مجازی و یا توسط برخی از افراد به نام طب سنتی، تبلیغ می‌شود، برخلاف سیاست‌های وزارت بهداشت که متولی سلامت مردم کشور است، بوده و طبعاً افراد سودجویی که سعی در ترویج مصرف نمک دریا دارند، نه تنها سلامت مردم کشور را به خطر انداخته، بلکه موجب برگشت مشکل گواتر، تولد نوزادان با ناهنجاری‌های مادرزادی و بسیاری از پیامدهای زیانبار بهداشتی خواهند بود.

وی تصریح کرد: بدیهی است در صورتی نمک دریا می‌تواند مصرف خوراکی داشته باشد که در قالب استانداردهای موجود، حاوی یُد کافی، مجوز تولید و پروانه ساخت از وزارت بهداشت باشد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با بیان اینکه مصرف نمک زیاد منجر به سرطان معده، پوکی استخوان و پرفشاری خون می‌شود، گفت: اکثر مطالعات نشان می‌دهند که میانگین مصرف نمک در هر جمعیت با مرگ و میر در اثر سرطان معده ارتباط نزدیکی دارد. تأثیر بالقوه مصرف زیاد نمک در سرطان زایی معده این است که مصرف نمک زیاد در رژیم غذایی به تغییر ویسکوزیته مخاطی که از معده محافظت می‌کند، منجر می‌شود و می‌تواند زمینه ساز آسیب اپیتلیومی باشد که در نهایت منجر به زخم معده و سرطان معده شود.