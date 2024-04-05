شمار شهدای غزه به ۳۳ هزار و ۹۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۵ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است.

این وزارتخانه افزود که در این حملات ۵۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۸۲ نفر هم زخمی شدند.

شمار شهدای جنگ در غزه از هفتم اکتبر گذشته به ۳۳ هزار و ۹۱ نفر و شمار مجروحان نیز به ۷۵ هزار و ۷۵۰ نفر افزایش یافته است. بیش از ۷۰ درصد قربانیان حملات ارتش رژیم صهیونیستی زنان و کودکان هستند.

نزدیک به ۸۰۰۰ نفر نیز همچنان مفقود و زیر آوار هستند و نیروهای امدادی به دلیل کمبود امکانات و ادامه حملات رژیم صهیونیستی، قادر به دسترسی به آنها نیستند.