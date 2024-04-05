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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۴

شمار شهدای غزه به ۳۳ هزار و ۹۱ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۳۳ هزار و ۹۱ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای آمار جدیدی از شهدای تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۵ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است.

این وزارتخانه افزود که در این حملات ۵۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۸۲ نفر هم زخمی شدند.

شمار شهدای جنگ در غزه از هفتم اکتبر گذشته به ۳۳ هزار و ۹۱ نفر و شمار مجروحان نیز به ۷۵ هزار و ۷۵۰ نفر افزایش یافته است. بیش از ۷۰ درصد قربانیان حملات ارتش رژیم صهیونیستی زنان و کودکان هستند.

نزدیک به ۸۰۰۰ نفر نیز همچنان مفقود و زیر آوار هستند و نیروهای امدادی به دلیل کمبود امکانات و ادامه حملات رژیم صهیونیستی، قادر به دسترسی به آنها نیستند.

کد مطلب 6069971

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
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      رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد والسلام نامه تمام

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