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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۵

تصاویری دردناک از خان‌یونس؛ آوارگی کودکان بی‌سرپناه فلسطینی+ فیلم

تصاویری دردناک از خان‌یونس؛ آوارگی کودکان بی‌سرپناه فلسطینی+ فیلم

منابع فلسطینی با اشاره به تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه جنوب غزه، تصاویری از آوارگی فلسطینیان در خان‌یونس در شرایط بد آب و هوایی منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع فلسطینی امروز شنبه تصاویری دردناک از خان یونس در جنوب نوار غزه منتشر کردند. در این تصاویر کودکان آواره و بی‌سرپناه فلسطینی در حال فرار از حملات و بمباران‌های ارتش جنایتکار صهیونیستی دیده می‌شوند.

منابع فلسطینی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر حملات خود را متمرکز بر منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه کرده است که در جریان این حملات علاوه برشهادت صدها نفر، دهها هزار فلسطینی نیز آواره شده اند. این در حالی است که در روزهای اخیر شمار شهدای غزه از ۲۶ هزار نفر گذشته است و شمار مجروحان به مرز ۶۵ هزار نفر رسیده است.

کد مطلب 6006202

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    نظرات

    • امید IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      0 0
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      خاک بر سر آمریکا و انگلیس آشغال .برای نابودیشان حاضریم.
    • سلام IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      0 0
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      خودمون رو جای اون پدر و مادر قرار بدیم
    • کرمانشاه کا IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 0
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      ای خدا خودت کمکشان کن...دارم از غصه خفه میشم تا کی دنیا چشم رو این همه جنایات ،بسته است...مرگ بر آمریکا و اسرائیل..

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