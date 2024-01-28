کاساس: بازی سختی با اردن داریم/ ایران یکی از مدعیان است

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیم‌های ملی فوتبال عراق و اردن در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا باید فردا دوشنبه ۹ بهمن در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه و با قضاوت علیرضا فغانی رو در روی هم قرار گیرند.

ژسوس کاساس سرمربی تیم ملی عراق در نشست خبری پیش از دیدار با اردن اظهار داشت: بازی خیلی سختی در پیش داریم، در دیدار برابر ژاپن یکی از بهترین بازی‌های خود را به نمایش گذاشتیم و خوشبختانه با پیروزی عراق به پایان رسید.

او ادامه داد: ما باید با هوشیاری بالا در مسابقات حاضر شویم و حتی اگر یک اشتباه داشته باشیم باید از دور رقابت‌ها کنار برویم. امکان رخ دادن هر اتفاقی در فوتبال وجود دارد و نباید از یاد ببریم که در جام جهانی ۲۰۲۲ عربستان موفق به شکست آرژانتین شد و در پایان جام آرژانتین توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

سرمربی تیم ملی عراق افزود: برای دیدار با اردن آماده هستیم و اطلاع داریم که بازیکنان این تیم بسیار با غرور در زمین بازی حاضر خواهند شد. در تمام بازی‌های ما نیازمند حضور هوادارانمان درون ورزشگاه هستیم و امیدوارم با حضور پرشور خود در بازی با اردن به بازیکنان انرژی دهند.

او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دفاع خوب تیم اردن در این دوره از مسابقات جام ملت‌های آسیا گفت: معتقدم که باید بازی خودمان را انجام دهیم و باید تلاش کنیم تا مالکیت توپ را از آن خود کنیم و در این صورت می‌توانیم پیروز از زمین خارج شویم.

کاساس ادامه داد: ما باید در بازی با اردن از کمترین شانس‌های گلزنی هم به بهترین شکل استفاده کنیم. ما در جامی حضور داریم که تیم‌های قدرتمندی از جمله ایران، قطر، استرالیا و کره جنوبی حضور دارند اما ما باید تمام تلاشمان را کنیم تا به موفقیت برسیم.

او در خصوص شانس قهرمانی عراق در این دوره از مسابقات گفت: ما در جایی که اکنون در آن حضور داریم بسیار خوشحال هستم و به تمام بازیکنانم افتخار می‌کنم. ما در دیدار پیش رو برابر یک تیم خوب بازی داریم و ممکن است در این بازی هر اتفاقی رخ دهد.

او در پاسخ به این سوال که چرا قبل از هر دیدار عراق مصاحبه انجام می‌دهد و باعث ایجاد فشار روی تیم خود خواهد شد، گفت: من پیش از دیدار با ژاپن، اندونزی و لبنان هر بار با رسانه‌های مختلف از جمله مارکا اسپانیا، الکاس قطر و رادیو کادناسر اسپانیا صحبت کرده‌ام اما هیچ مشکلی برای تیم عراق به وجود نیامد و توانستیم تمام دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر بگذاریم. این حاشیه سازی ها فقط از ذهن بیمار برخی از افراد به وجود می‌آید و من تیم خود را بازی به بازی آماده می‌کنم.