معافیت شهریه دستیاران آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی حامد حسن پور رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان درخصوص اعمال کمک هزینه تحصیلی دستیاران آموزشی گفت: میزان معافیت شهریه دستیاران آموزشی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به عنوان مدرس در واحدهای دانشگاهی تدریس کرده‌اند براساس اطلاعات اخذشده از آموزشیار و جمع بندی این اطلاعات ، توسط ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در اختیار معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قرار می گیرد و معاونت توسعه نیز پس از انجام محاسبات میزان معافیت شهریه هر دانشجو را به آموزشیار اعلام می کند تا در پروفایل دانشجو اعمال شود.

وی اظهار کرد: میزان کمک هزینه تحصیلی کارورزان دستیاری آموزشی در قالب معافیت بخشی از شهریه آنان مطابق آیین‌نامه دستیاری آموزشی دانشگاه محاسبه خواهد شد.

حسن پور تاکید کرد: اعمال معافیت شهریه دستیاران آموزشی تا پایان بهمن ماه سال جاری اعمال خواهد شد.