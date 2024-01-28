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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۱

معافیت شهریه دستیاران آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

معافیت شهریه دستیاران آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از اعمال میزان معافیت شهریه دستیاران آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی حامد حسن پور رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان درخصوص اعمال کمک هزینه تحصیلی دستیاران آموزشی گفت: میزان معافیت شهریه دستیاران آموزشی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به عنوان مدرس در واحدهای دانشگاهی تدریس کرده‌اند براساس اطلاعات اخذشده از آموزشیار و جمع بندی این اطلاعات ، توسط ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در اختیار معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قرار می گیرد و معاونت توسعه نیز پس از انجام محاسبات میزان معافیت شهریه هر دانشجو را به آموزشیار اعلام می کند تا در پروفایل دانشجو اعمال شود.

وی اظهار کرد: میزان کمک هزینه تحصیلی کارورزان دستیاری آموزشی در قالب معافیت بخشی از شهریه آنان مطابق آیین‌نامه دستیاری آموزشی دانشگاه محاسبه خواهد شد.

حسن پور تاکید کرد: اعمال معافیت شهریه دستیاران آموزشی تا پایان بهمن ماه سال جاری اعمال خواهد شد.

کد مطلب 6006880

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    نظرات

    • S AE ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      17 31
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      من خودم دانشجوی دانشگاه آزاد هستم قبلا مورد تاییدم بود ولی متاسفانه الان اصلا از هیچ لحاظ کیفیت نداره مخصوصا این ترم مهر که افتضاح بود با این اساتید بی سواد آخه یه دانشجو چطور میتونه استاد خوبی باشه واقعا برای دانشگاه آزاد متاسفم با این کارشون دارن کیفیت رو خیلی پایین میارن حیف که به اینا استاد بگی
      • جمشید IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
        22 2
        بنظرم که‌ خوبه فرق چندانی نداره مشکل از دانشجوهاست که‌ بهر دلیلی درس نمیخونن
    • عدالت IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      40 2
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      شما از حق التدریسی اخراجی هستی با مدرک کارشناسی تدریس میکردین دانشجوا دکترا عالی تدریس میکنن
    • م - اسفندیاری AE ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      11 0
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      مواردی بوده که تدریس دانشجو ، روانی و گیرایی بیشتری از استاد همان درس داشته ، ممکن است به دلیل زحمت و کنجکاوی که دانشجو بیش از حد صرف کرده باشد .
    • AE ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      18 0
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      واقعا شهریه خیلی زیاد
    • امین IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      23 1
      پاسخ
      دانشجویان دکترا بدلیل به روز بودن علمی بسیار زیبا تدریس میکنند
    • مبین ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
      0 1
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      ممنونم واقعاً پس از 8 ماه، بالاخره حقوقمون رو واریز کردند ، یعنی از شهریمون کسر کردند. من12واحد تدریس کردم، یعنی 196 ساعت و به ازای هرساعت تدریس حداقل باید4ساعت مطالعه داشته باشی تا بتونی بری سرکلاس و بعد از8ماه مبلغ 6 میلیون تومان از شهریه ی 40 میلیونی ما کسر شد . ساعتی 31 تومن، یعنی نصف کارگرساده☺
    • علی IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
      0 1
      پاسخ
      سلام. من در مشهد تدریس کردم ، حقوق مهر رو خرداد ریختن، ساعتی31تومن، در صورتی که کارگربیسواد در مهر ماه داشت ساعتی 55 میگرفت روز مزد نه با چندین ماه تاخیر، این بزرگترین توهینی بود که تو عمر دیده بودم، واقعا شرمنده شدم که دانشگاه رو متضرر کردم. آخر ترم گفتند: برو دیگه، بجای تو دو نفر مجانی آمدند تدریس
    • مهدیه ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام ببخشید دانشگاه آزاد عزیزم که بابت ترمی 12 واحد درس 50 میلیون شهریه دکتری میگیرید اَزَمون ولی دارید 6 میلیونش رو بابت ترمی 12 واحد تدریس کم میکنید از ما، ببخشید شما برای ما متضرر شدید. شرمندتونیم. مالیاتش رو هم کسر کردید، مگر حقوقمون زیر ده تومن نیست و زیر خط فقیریم که! پس 11% مالیات چرا؟
    • علی اصغر US ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
      0 1
      پاسخ
      متشکرم که 12 واحد درس میخونیم هر ترم در مقطع دکتری و 50 میلیون پول میدیم ولی بابت 12 واحد تدریسمون شما 6 میلیون بهمون میدین، ممنونیم دانشگاه آزاد جانم، ترجیح میدم برم نقاشی و بنایی چون روزمزد هست و ساعتی دو برابر پرداخت میکنند. بِروزی و پیش مطالعه هم نمیخواد. خیلی خوب و عالی تر هست میخوایم خرجی بدیم

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