به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده برای دوران پس از انتخابات و به شرط برنده شدن در انتخابات ایالات متحده با مشاوران خود در مورد اعمال تعرفه ۶۰ درصدی برای تمامی محصولات وارداتی از چین بحث و تبادل نظر کرده است.

بر اساس این گزارش ترامپ در نظر دارد تا در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا حمله اقتصادی تمام عیاری را علیه چین ترتیب دهد که در این صورت مردم جنگ تجاری در سطح جهان را شاهد خواهند بود.

کارشناسان در پاسخ به سوالاتی در اینباره گفته‌اند که بروز چنین چنین اتفاقی می‌تواند به گسست اقتصادی ایالات متحده و جهان منجر شود که نتایج آن می‌تواند بسیار مخرب‌تر از جنگ تجاری دوره اول ریاست جمهوری ترامپ باشد.

در حال حاضر ایالات متحده برای محصولات وارداتی از چین که بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار است تعرفه ۲۵ درصدی اعمال می‌کند.

روابط آمریکا و چین در دوره ریاست جمهوری ایلات متحده بسیار متشنج بود که به جنگ تجاری بین آمریکا و چین منجر شد.

اما دولت بایدن اخیراً گام‌هایی را برای عادی‌سازی شرایط و روابط تجاری با چین برداشته است به خصوص که مسؤولین ارشد چین و ایالات متحده ملاقات‌های متعددی داشته‌اند اما سازگاری کامل بین آمریکا و چین حاصل نشده است.