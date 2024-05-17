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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۲

در سال گذشته؛

۳۷۰۰ کودک در تنگستان مورد غربالگری چشم قرار گرفت

۳۷۰۰ کودک در تنگستان مورد غربالگری چشم قرار گرفت

بوشهر- رییس بهزیستی تنگستان گفت: در اجرای طرح غربالگری چشم و ارائه خدمات غربالگری و ارجاع در سال ۱۴۰۲ ، سه هزار و ۷۹۹ کودک سه تا شش ساله در تنگستان مورد غربال قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه جمالی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ شهرستان تنگستان در اجرای طرح غربالگری چشم و ارائه خدمات غربالگری و ارجاع، سه هزار و ۷۹۹ کودک ۳ تا ۶ ساله مورد غربال قرار گرفتند تصریح کرد: به همت غربال گران کودکان مشکوک تشخیص داده شده جهت معاینات تکمیلی به اپتو متریست معرفی و در صورت نیاز به متخصص چشم ارجاع داده شده‌اند.

رئیس بهزیستی تنگستان ادامه داد: تمامی خدمات ارائه شده به خانواده‌های بی بضاعت به صورت رایگان است و کودکانی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و بنا به تشخیص اپتومتریست نیازمند استفاده از عینک هستند که هزینه عینک مددجویان از طرف اداره بهزیستی پرداخت می‌شود

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، این برنامه امسال نیز با اطلاع رسانی و به همت غربالگران و با همکاری خانواده‌ها با هدف سنجش بینایی تمامی کودکان سه تا شش ساله انجام خواهد شد چون نیامدن و دیر آمدن کودک منجر به نابینایی و کم بینایی می‌شود

جمالی افزود: خانواده‌های دارای فرزند سه تا شش سال به نزدیک ترین پایگاه‌های بهداشت در شهر و خانه‌های بهداشت روستای خود مراجعه کنند و ضمناً" اطلاع رسانی از طریق پیامک و تماس تلفنی با خانواده‌ها نیز انجام می‌شود.

رئیس بهزیستی شهرستان اضافه کرد: تنبلی چشم هیچ نشانه‌ای ندارد و در سن سه تا شش سال ضرورت دارد که خانواده‌ها هر سال فرزندانشان را برای سنجش بینایی به پایگاه‌ها سنجش ببرند و اگر تنبلی چشم محرز شد، خانواده تنها یک فرصت دارد تا در راستای درمان اقدام کند و آن بسیار ساده است و حداکثر فرصت تا ۱۰ سالگی است.

کد مطلب 6108949

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