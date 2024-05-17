۳۷۰۰ کودک در تنگستان مورد غربالگری چشم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه جمالی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ شهرستان تنگستان در اجرای طرح غربالگری چشم و ارائه خدمات غربالگری و ارجاع، سه هزار و ۷۹۹ کودک ۳ تا ۶ ساله مورد غربال قرار گرفتند تصریح کرد: به همت غربال گران کودکان مشکوک تشخیص داده شده جهت معاینات تکمیلی به اپتو متریست معرفی و در صورت نیاز به متخصص چشم ارجاع داده شده‌اند.

رئیس بهزیستی تنگستان ادامه داد: تمامی خدمات ارائه شده به خانواده‌های بی بضاعت به صورت رایگان است و کودکانی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و بنا به تشخیص اپتومتریست نیازمند استفاده از عینک هستند که هزینه عینک مددجویان از طرف اداره بهزیستی پرداخت می‌شود

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، این برنامه امسال نیز با اطلاع رسانی و به همت غربالگران و با همکاری خانواده‌ها با هدف سنجش بینایی تمامی کودکان سه تا شش ساله انجام خواهد شد چون نیامدن و دیر آمدن کودک منجر به نابینایی و کم بینایی می‌شود

جمالی افزود: خانواده‌های دارای فرزند سه تا شش سال به نزدیک ترین پایگاه‌های بهداشت در شهر و خانه‌های بهداشت روستای خود مراجعه کنند و ضمناً" اطلاع رسانی از طریق پیامک و تماس تلفنی با خانواده‌ها نیز انجام می‌شود.

رئیس بهزیستی شهرستان اضافه کرد: تنبلی چشم هیچ نشانه‌ای ندارد و در سن سه تا شش سال ضرورت دارد که خانواده‌ها هر سال فرزندانشان را برای سنجش بینایی به پایگاه‌ها سنجش ببرند و اگر تنبلی چشم محرز شد، خانواده تنها یک فرصت دارد تا در راستای درمان اقدام کند و آن بسیار ساده است و حداکثر فرصت تا ۱۰ سالگی است.