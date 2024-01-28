آثار منتخب بخش خیابانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان، طی احکامی جداگانه از سوی امیر مشهدی عباس دبیر بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، مهدی حاجیان، سعید زین‌العابدین و محسن اکرمی آثار نمایشی بخش‌ مسابقه تئاتر خیابانی جشنواره بیست و هشتم تئاتر کودک و نوجوان را ارزیابی و انتخاب کردند.

بر همین اساس این هیات پس از ارزیابی ۹۳ اثر متقاضی، ۱۶ نمایش را برای حضور در جشنواره بیست و هشتم معرفی کردند.

در این بخش دبیرخانه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان – اردکان، با توجه به کیفیت آثار متقاضی برای ارج نهادن به نمایش‌های ایرانی، با همفکری هیات انتخاب دو بخش‌ نقالی و خیمه‌بازی را به صورت مجزا به بخش نمایش‌های خیابانی اضافه کرد و در هر بخش با جایزه‌ی ویژه‌ای از یک نمایش تقدیر به عمل خواهد آورد.

دبیرخانه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان، آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه نمایش خیابانی را به شرح زیر بدون اولویت معرفی می‌کنند:

بخش نقل- ویژه

۱- «مجلس نقل عروسی بانو گشسب»، نقال درسا نکویی از مشهد

۲- «مجلس نقل مبارزه رستم با برزو»، نقال فاطمه نوذری از بندر کنگان

۳- «مجلس نقل رستم و اکوان دیو»، نقال یاسر پوردشتی از اهواز

۴- «مجلس نقل رستم و قرچه»، نقال کیانا مجیبیان احمد آبادی از یزد

بخش ویژه (نمایش‌های ایرانی)

۱- نمایش «مبارک و جعبه تنهایی»، نوشته مهدی نعمتی مقدم و آرش صادقیان حقیقی به کارگردانی آرش صادقیان حقیقی از تهران

۲- نمایش «خمره»، نوشته و کارگردانی امید علی اجاقی از اصفهان

۳- نمایش «چمچه گلین»، نوشته و کارگردانی فاطمه جلیلی معز از همدان

۴- نمایش «موتورسواری مبارک»، نوشته و کارگردانی محمد حسن ابویی مهریزی از یزد

۵- نمایش «مبارک و مرغ تخم طلا»، نوشته و کارگردانی رعنا تیرانداز، از تهران (مشروط)

بخش خیابانی

۱- نمایش «ترنج و غول آرزوها»، نوشته و کارگردانی سعید الله‌یاری از اصفهان (مشروط)

۲- نمایش «بیرلیک»، نوشته و کارگردانی مهدی صالح‌یار از تبریز

۳- نمایش «امروز درختی خواهم شد»، نوشته و کارگردانی فرامرز غلامیان از آبادان

۴- نمایش «پیرژه»، نوشته نورا لک و به کارگردانی شیما خرمیان از اصفهان

۵- نمایش «مبارک و سفر جادویی»، نوشته محمدرضا جعفری لفوت و کارگردانی دلارام بیگی آستانه از آستانه اشرفیه

۶- نمایش «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب، نوشته محسن عالم‌زاده و کارگردانی مجتبی لاله‌زاری از یزد (مشروط)

۷- نمایش «اسفندیار هم آری»، نوشته و کارگردانی حسام خلیل‌نژاد از دامغان (مشروط)

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «تئاتر، تمرین ناب زندگی» و با هدف تقویت همدلی و همراهی، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، به دبیری امیر مشهدی عباس، اسفندماه سال ۱۴۰۲ در شهر تاریخی اردکان یزد برگزار می‌شود.

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