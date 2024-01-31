رقابت ۹ اثر کودک در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اردکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان، طی احکامی جداگانه از سوی امیر مشهدی عباس دبیر بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان-اردکان، علی فروتن، آزاده انصاری، عبد آتشانی ۱۶۲ اثر نمایشی بخش کودک این رویداد نمایشی را ارزیابی و انتخاب کردند.
هیات انتخاب آثار بخش مسابقه تئاتر کودک، بدون اولویت ۸ اثر را به صورت قطعی و یک اثر را مشروط به بازبینی مجدد، برای حضور در بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان-اردکان به شرح زیر انتخاب کردند.
۱- نمایش «قصه خوب خدا» نوشته حمیدرضا نعیمی به کارگردان ی جلالالدین ندیمی از آستانه اشرفیه
۲- نمایش «هیولا که ترس نداره» نوشته و کارگردانی امین دلپذیر از یزد
۳- نمایش «خروسی که میخواست شب را ببیند» نوشته بهرام جلالیپور به کارگردانی سیدآرش شریفزاده از تهران
۴- نمایش «جادوگر شهر از» نوشته کارتر مارتینز به کارگردانی مهدی قلعه از تهران
۵- نمایش «خانه من کجاست؟» نوشته رامین کهن به کارگردانی امیر شیخ جبلی از اصفهان
۶- نمایش «دنیای صد رنگ» نوشته و کارگردانی حمیدرضا حسینعلی از تهران
۷- نمایش «شاهزاده شامپیا» نوشته منوچهر اکبرلو به کارگردانی احسان مجیدی از تهران
۸- نمایش «آکادمی پرندگان» نوشته و کارگردانی حسین مزینانی از تهران
۹- نمایش «هتل» به نویسندگی مهدی سیمریز از اردکان یزد (مشروط)
بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «تئاتر، تمرین ناب زندگی» با هدف تقویت همدلی و همراهی، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، به دبیری امیر مشهدی عباس، اسفند سال ۱۴۰۲ در شهر تاریخی اردکان یزد برگزار میشود.
نظر شما