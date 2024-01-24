به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، مسابقه نمایشنامه‌نویسی ویژه کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال (قصه نمایش- با هدف تقویت بخش مکتوب حوزه نمایش و افزایش آثار چاپی نمایشی و انگیزه‌بخشی و حمایت از بچه‌های علاقه‌مند به نویسندگی نمایشنامه در ۲ گروه سنی کودک (۷ تا ۱۲ سال و نوجوان ۱۲ تا ۱۷ سال) برگزار می‌شود.

آثار برگزیده این مسابقه نمایشی در مجموعه‌ای مصور به نام «قصه نمایش» از سوی انتشارات ورتا به چاپ خواهد رسید و به برگزیدگان لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

شرایط شرکت در این بخش جشنواره عبارتند از:

۱- متن‌های نمایشی به قلم کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، بین ۷۰ تا ۳۰۰۰ کلمه یا ۱۰ صفحه است و متون نمایشی کمتر از ۷۰ کلمه و بیشتر از ۳۰۰۰ کلمه در چرخه داوری قرار نخواهند گرفت.

۲- متن ارسالی می‌بایست توسط خود کودک و نوجوان و بدون مشابهت و الگوبرداری از آثار دیگری چه نمایشی و چه آثاری مثل پویانمایی، کتاب و فیلم نوشته شده باشد.

۳- ارسال حداکثر ۳ اثر از سوی هر نویسنده کودک و نوجوان به دبیرخانه جشنواره بلامانع است.

۴- ارسال مشخصات منبع اقتباس به همراه قصه نمایش بارگذاری شده در صورت اقتباس الزامی‌ است.

۵- شرکت‌کنندگان می‌بایست در ابتدای هر نمایشنامه ارسالی، طرح ۱ صفحه‌ای آن اثر را ضمیمه کنند. در غیر این‌صورت نمایشنامه پذیرفته نخواهد شد.

۶- درج اطلاعات دقیق شرکت‌کننده در صفحه اول متن نمایشی ضروری است.

۷- متقاضیان شرکت در این بخش می‌بایست فایل متن نمایشنامه را به صورت فایل با فرمت word و PDF و با رعایت فونت (۱۴- نازنین-) برای هر نمایشنامه فایل مجزا، به همراه فرم مشخصات شرکت‌کننده و فایل تصویر عکس پرسنلی خود را به نشانی ایمیل بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ۲۸thefest@gmail.com ارسال کنند.

علاقه‌مندان به حضور در این مسابقه تا ۲۰ بهمن‌ ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.