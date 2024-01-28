به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر نارضایتی گردشگران از ورود به کویر مرنجاب و همچنین افزایش مبلغ ورودی به این کویر منتشر شده است.

در این پیوند محمدجواد عبدلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کویر مرنجاب یکی از مناطق نمونه بین‌المللی گردشگری است که دارای جاذبه‌های متعدد طبیعی و تاریخی بوده و از جذابیت بالایی برای گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آران و بیدگل ادامه داد: با توجه به فاصله ۴۵ کیلومتری این منطقه کویری به شهرستان آران و بیدگل و مسیر شنی که برای ورود به منطقه وجود دارد و همچنین نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای حضور گردشگران در منطقه، از سال ۱۳۹۲ تلاش برای ساماندهی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در منطقه آغاز شد.

وی افزود: به دلیل وسعت منطقه و سرعت پایین انجام عملیات ساماندهی کویر مرنجاب در کنار حضور گسترده گردشگران در این منطقه و همچنین افزایش هزینه‌هایی همچون تسطیح جاده، نصب تابلوهای راهنما، ایجاد سرویس بهداشتی و نگهداری و نظافت و جمع‌آوری زباله‌ها، در ورودی جاده کویر مرنجاب عوارض ورود دریافت می‌شد که این مبلغ از ابتدای آذرماه سال جاری افزایش پیدا کرد.

عبدلی گفت: با وجود این، انجام این عمل و دریافت این مبالغ در حیطه اختیارات و شرح وظایف اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و استان نبوده و توسط این اداره‌کل انجام‌نشده است.

عبدلی تصریح کرد: تلاش‌ها برای ساماندهی خدمات‌رسانی به گردشگران در کویر مرنجاب توسط این اداره و با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی شهرستان در حال انجام است که از نیمه دوم سال جاری این پیشرفت‌ها سرعت گرفته و همچنان در حال اجرا است و امیدواریم تا هر چه سریع‌تر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن زیرساخت‌های لازم برای حضور گردشگران در منطقه تکمیل شود.