ظرفیت ۴ هزار نفری در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۳ از ۹ بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده است و داوطلبان تا ۱۷ بهمن فرصت دارند در آزمون ثبت‌نام کنند.

ثبت نام، انتخاب رشته محل و اعلام نتیجه آزمون بصورت اینترنتی است و داوطلبان جهت ثبت نام و دریافت کلیه اطلاعات صرفاً به سایت معتبر مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir قسمت کارشناسی ارشد/ ارشد ۴۰۳ مراجعه کنند.

هزینه ثبت نام برای هر نوبت امتحانی مبلغ ۳۷۸ هزار تومان (۳ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال) شامل ۳۶۸ هزار و ۳۰ تومان هزینه ثبت نام آزمون و مبلغ ۱۰ هزار تومان هزینه ارسال پیام کوتاه آزمون است.

داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (پیوند الکترونیکی هزینه ثبت نام آزمون‌های مرکز سنجش آموزش پزشکی) نسبت به پرداخت هزینه شرکت در آزمون اقدام کند. وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

بسیار مهم: در صورتیکه بر اساس صلاحدید مراجع تصمیم گیرنده، مقرر شود تا ثبت نام مجدد جهت افرادی که موفق به ثبت نام در زمان تعیین شده در جدول زمانبندی نشده اند، انجام گیرد مطابق با مصوبه هیأت وزیران، هزینه ثبت نام متاخرین، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان (۴ میلیون ریال) خواهد بود.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۳ در روزهای ۱۰ و ۱۱ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

ظرفیت اعلامی به صورت اولیه ۴ هزار و ۲۵۵ نفر است که از این تعداد ۲۷۱۵ نفر در ظرفیت عادی و ۱۵۱۰ نفر در ظرفیت شهریه پرداز پذیرفته می شوند.

رشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه است و پس از پذیرش در هریک به هیچ عنوان قابل تغییر به دیگری نخواهد بود.

دانشگاه های ارتش، بقیه الله، شاهد، تربیت مدرس و آزاد اسلامی، در کلیه مراحل تابع ضوابط اعلام شده در بند ب- شرایط اختصاصی آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۳ هستند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی هیچ اطلاعی از هزینه تحصیلی دوره های شهریه پرداز و اعطای خوابگاه ندارد. مسؤولیت انتخاب رشته امتحانی و متعاقباً رشته محل به عهده داوطلب است. لذا داوطلب ملزم است پس از اطمینان و انجام تحقیقات لازم، با توجه به شرایط فردی، خانوادگی و شغلی اقدام کند. متعاقباً پس از پذیرش نهایی هیچ اقدامی از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی امکانپذیر نخواهد بود.

رشته «آموزش جامعه نگر در نظام سلامت»، به دلیل عدم دریافت ظرفیت از مراجع ذیربط تاکنون، جزو رشته های امتحانی نیست.

در صورت اعلام مراجع ذیربط احتمال افزوده شدن سه رشته «پرستاری مراقبت های ویژه کودکان»، «مهندسی بهداشت محیط مدیریت کیفیت هوا»، «بیوانفورماتیک پزشکی» به رشته های امتحانی وجود دارد.

در صورت دریافت مجوزهای لازم تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ درباره چهار رشته «آموزش جامعه نگر در نظام سلامت»، «پرستاری مراقبت های ویژه کودکان»، «مهندسی بهداشت محیط مدیریت کیفیت هوا»، «بیوانفورماتیک پزشکی» اطلاع رسانی لازم از طریق سامانه صورت گرفته و تمهیدات لازم جهت ثبت نام فراهم خواهد شد.

طبق بند ۲۰-۱۳ دفترچه راهنمای ثبت نام، رشته محل هایی که ظرفیت پذیرش آنها ۳ نفر و بیشتر است مشمول ۱۰ درصد سهمیه اضافه بر ظرفیت پذیرش استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون هستند.

جدول اولیه دانشگاه های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳

ردیف رشته ظرفیت عادی شهریه پرداز ۱ اپیدمیولوژی ۶۰ ۱۶ ۲ اتاق عمل ۲۳ ۸ ۳ ارتزوپروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) ۹ ۳ ۴ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) ۱۲ ۳ ۵ ارگونومی ۳۶ ۹ ۶ اقتصاد بهداشت ۴۲ ۱۶ ۷ اکولوژی انسانی ۷ - ۸ آمار زیستی ۶۱ ۱۸ ۹ آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ۵۷ ۳۱ ۱۰ آموزش پزشکی ۲۲ ۶ ۲۱ آموزش هوشبری ۱۱ یک ۲۲ انفورماتیک پزشکی ۱۳ ۷ ۲۳ انگل شناسی پزشکی ۷۱ ۵ ۲۴ ایمنی شناسی پزشکی ۷۲ ۸ ۲۵ بهداشت روان ۷ ۳ ۲۶ بهداشت محیط - بهداشت پرتوها ۳ - ۲۷ بهداشت محیط - سم شناسی محیط ۶ یک ۲۸ بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۴۲ ۱۸ ۲۹ بینایی سنجی ۱۲ ۵ ۳۰ بیوشیمی بالینی ۶۱ ۲۹ ۳۱ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها ۲۴ ۴ ۳۲ پدافند غیرعامل در نظام سلامت ۳ یک ۳۳ پرستاری اورژانس ۷۲ ۲۱ ۳۴ پرستاری توانبخشی ۷ یک ۳۵ پرستاری داخلی - جراحی ۱۴۰ ۸۹ ۳۶ پرستاری سالمندی ۶۷ ۱۵ ۳۷ پرستاری سلامت جامعه ۶۲ ۲۹ ۳۸ پرستاری کودکان ۶۱ ۳۱ ۳۹ پرستاری مراقبت های ویژه ۱۰۴ ۳۸ ۴۰ پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ۲۸ ۱۰ ۴۱ پرستاری نظامی ۹ ۴ ۴۲ تاریخ علوم پزشکی ۲۴ یک ۴۳ ترکیبات طبیعی دارویی و دریایی ۶ ۲ ۴۴ تغذیه بالینی ۲۱ ۶ ۴۵ تغذیه ورزشی ۸ ۲ ۴۶ تغذیه در جامعه (علوم بهداشتی در تغذیه) ۲۹ ۱۸ ۴۷ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ۱۲ ۹ ۴۸ تکنولوژی گردش خون ۱۵ ۳ ۴۹ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) ۳۹ ۱۱ ۵۰ رادیوبیولوژی ۲۱ ۴ ۵۱ روان پرستاری ۷۲ ۳۷ ۵۲ روانشناسی بالینی ۵۴ ۳۵ ۵۳ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۹ ۲ ۵۴ روانشناسی سلامت ۱۰ ۱۱ ۵۵ زیست فناوری پزشکی ۷۸ ۷۰ ۵۶ ژنتیک انسانی ۴۳ ۳۰ ۵۷ ژورنالیسم پزشکی( سلامت و رسانه) ۷ ۴ ۵۸ سلامت سالمندی ۳۵ ۲۴ ۵۹ سلامت و ترافیک ۴ یک ۶۰ سلامت و رفاه اجتماعی ۷ ۱۶ ۶۱ سلامت از دور یک - ۶۲ سلامت در حوادث و بلایا ۳۲ ۱۱ ۶۳ سم شناسی ۲۰ ۲۲ ۶۴ شنوایی شناسی ۱۲ ۱۰ ۶۵ شیمی دارویی ۱۶ ۱۱ ۶۶ علوم تشریحی ۸۸ ۱۵ ۶۷ علوم تغذیه ۴۲ ۳۰ ۶۸ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه ۳ یک ۶۹ علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) ۱۰ ۸ ۷۰ علوم انتقال خون ۳ یک ۷۱ فناوری اطلاعات سلامت ۳۴ ۱۴ ۷۲ فناوری تصویربرداری پزشکی ۱۵ ۱۰ ۷۳ فیزیک پزشکی ۳۰ ۳۹ ۷۴ فیزیوتراپی ۲۱ ۳۷ ۷۵ فیزیوتراپی ورزشی ۱۴ ۱۷ ۷۶ فیزیولوژی ۷۲ ۴۸ ۷۷ قارچ شناسی پزشکی ۲۵ ۶ ۷۸ کاردرمانی ۱۴ ۵ ۷۹ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۲۹ ۱۷ ۸۰ گفتار درمانی ۲۲ ۷ ۸۱ مامایی ۶۰ ۸۳ ۸۲ مددکاری اجتماعی ۱۲ ۵ ۸۳ مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان ۲ ۶ ۸۴ مدیریت پرستاری ۷ ۲۲ ۸۵ مدیریت توانبخشی ۶ ۱۵ ۸۶ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۶۴ ۶۱ ۸۷ مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE) ۳۴ ۳۶ ۸۸ مشاوره در مامایی ۵۳ ۴۶ ۸۹ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ۲۶ ۲۷ ۹۰ مهندسی بهداشت محیط ۸۰ ۵۱ ۹۱ مهندسی بهداشت محیط- مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهری ۴ - ۹۲ مهندسی بهداشت محیط- مدیریت پسماند ۱۰ ۴ ۹۳ مهندسی پزشکی (زیست مواد) ۴ - ۹۴ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۵ ۱۹ ۹۵ میکروب شناسی پزشکی ۵۹ ۴۳ ۹۶ میکروب شناسی مواد غذایی ۸ - ۹۷ نانوفناوری پزشکی ۲۶ ۴۰ ۹۸ ویروس شناسی پزشکی ۴۰ ۱۷ ۹۹ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ۴ ۷ جمع: ۴۲۵۵ نفر ۲۷۱۵ ۱۵۱۰

فهرست دانشگاه های پذیرنده دانشجو طبق اعلام دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه این ظرفیت ها اولیه بوده و ممکن است متعاقباً تغییراتی در رشته محل های مختلف (بر حسب شرایط دانشگاه ها) انجام شود. از جمله افزوده شدن دانشگاه که بعد از این تاریخ مجوز پذیرش دریافت کرده و یا برخی از دانشگاه ها که به دلایل گوناگون علمی و اجرایی حذف می شوند.

اعلام فهرست دانشگاه های پذیرنده در این مرحله صرفا برای آگاهی کلی داوطلبان بوده و حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند. تغییرات احتمالی در ظرفیت های پذیرش ، به هنگام زمان انتخاب رشته محل توسط داوطلبان، از طریق اطلاعیه های بعدی و دفترچه انتخاب رشته محل توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.