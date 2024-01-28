روستاهای محمودآباد به هاب تولید گل وگیاه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه یکشنبه در بازدید از روستای عبدالله آباد سرخ رود گفت: در ایام بسیار مبارکی هستیم و ماه رجب ماه پر از برکات معنوی و الهی است و اعیاد بزرگی در این ماه وجود دارد.

وی با بیان اینکه معنویت در استان مازندران زبانزد است، افزود: در شهرستان محمودآباد ۴۲۵ آلاله آسمانی داریم که به تک تک این شهدا افتخار می‌کنیم.

مقام عالی دولت در مازندران با تاکید بر اینکه ملت بزرگ ایران قدردان این عزیزان هستند، تصریح کرد: امروز این افتخار را پیدا کردیم در بیستمین سفر شهرستانی در محمودآباد حضور پیدا کنیم.

وی با اذعان به اینکه ما در سفر به محمودآباد و مباحثی که با مردم شریف این شهرستان داشتیم چند مسئله را بررسی کردیم، یادآور شد: مردم انقلابی و صبور محمودآباد در عرصه‌های مختلف نقش آفرین بودند و در زمانی که در مازندران هیچ خبری از تجارت دریا، ریل و قطار نبود، تنها بندر مازندران بندر اهلم و این شهرستان دارای ریل و قطار بود.

حسینی پور با عنوان اینکه مرکز تجارت بین المللی در این منطقه شکل گرفته است، اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی محمودآباد از نظر ژئوپولتیک جغرافیای خاصی است و در مسیر کریدور شمال جنوب قرار دارد.

وی ادامه داد: محمودآباد در حوزه ارتباط با چهار کشور همسایه از طریق دریا هم مرز است و از منظر نیروی انسانی، نیروی فاخری دارد.

استاندار مازندران با اذعان به اینکه در شهرستان محمودآباد مزیت‌های خوبی وجود دارد و جوانان، نخبگان و پیشکسوتان باید با برنامه حرکت کنند، ذکر کرد: برای هیچ قومی قومی دیگر تصمیم نگرفته است و اراده‌های محکمی را در محمودآباد دیدیم که بی نظیر بوده و می‌تواند منشأ تحولات بزرگ در این شهرستان باشد.

این مسئول با بیان اینکه مناطق روستایی محمودآباد بسیار برخوردار است، تاکید کرد: این شهرستان از منظر آب و هوا، خاک، حاصلخیزی و نیروی انسانی باهوش و پرتلاش، بسیار مزیت بالایی دارد و می‌تواند تحول ایجاد کند.

تولید دانش بنیان تقویت شود

حسینی پور با اشاره به اینکه ما یک مسیر سنتی را در محمودآباد تجربه می‌کنیم تصریح کرد: در درجه اول باید توجه به نگاه توسعه محور در استان مازندران شکل بگیرد که اساس آن دانش بنیان است و باید جوانان نخبه محمودآبادی وارد میدان شوند.

مقام عالی دولت در مازندران با عنوان اینکه شرکت‌های دانش بنیان به میدان بیایند، افزود: ما هیچ راهی نداریم و اگر بخواهیم تحولات چشمگیر و قابل رؤیت باشد باید از مسیرهای سنتی عبور کنیم و در ریل دانش بنیان قرار بگیریم.

حسینی پور گفت: دانش بنیان یعنی اقدامی که در یک منطقه محروم روستایی اتفاق می‌افتد و ما در یک منطقه گلخانه‌ای در مناطق روستایی توانستیم اشتغال خانگی ایجاد کنیم.

سید محمود حسینی پور با اظهار به اینکه در تولید گل و گیاه مردم به صورت خودجوش اقدام کردند، بیان کرد: دولت باید در این مسیر آنها را پشتیبانی کرده و نباید مانع ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه برخی از قواعد، قوانین و بخشنامه‌ها متناسب با استان مازندران نیست، یادآور شد: دولت در تلاش است که این موانع برداشته شود.

حسینی پور با عنوان اینکه برای ایجاد گلخانه باید ۲۴ ساعته پروانه صادر شود، گفت: نگاه دولت باید به اینگونه باشد که آیا این واحد کوچک یا بزرگ دانش بنیانی است؟ و دولت باید شرکت‌های دانش بنیان را در اختیار این افراد قرار دهد.

استاندار مازندران با اظهار اینکه در حوزه جهاد کشاورزی استان مازندران برنامه متحولی داریم و باید نگاه جهاد کشاورزی استان در مسئله کشاورزی نو باشد، افزود: باید دو نگاه در جهاد کشاورزی استان وجود داشته باشد و آن خارج شدن از ریل سنتی و برگشت به سبک مدیریت دهه ۶۰ است.

وی ادامه داد: اگر با این نگاه، ما مسئله جهاد کشاورزی را در محمودآباد ساماندهی کنیم، می‌توانیم تمام ۸۵ روستای محمودآباد را به هاب تولید گل و گیاه کشور تبدیل کنیم.

این مسئول با اشاره به اینکه بازرگانان باید پای کار بیایند و محمودآباد در حوزه‌های دیگر جایگاه والایی دارد، بیان کرد: در شیلات تولیدات محمودآباد منحصر به فرد بوده و بازار ماهی محمودآباد در سطح ملی مطرح است.