کلاهبردار ۲۲۰ میلیارد ریالی در کلاردشت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی مرجوعه های قضائی مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان در شهرستان کلاردشت، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: در اجرای این مأموریت، پس از بررسی‌های همه جانبه توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی شهرستان کلاردشت، متهم که با دادن چک‌های بلا محل از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد شناسایی شد.

سردار مفخمی شهرستانی با بیان این که متهم دارای سوابق متعدد کلاهبرداری در این زمینه نیز بوده است، اظهار داشت: مأموران پس از هماهنگی‌های قضائی، این کلاهبردار حرفه‌ای را در اقدامی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: متهم در بازجویی‌های فنی به کلاهبرداری از شهروندان مجموعاً به مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان در خاتمه با اشاره به این که متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد به مردم توصیه کرد: برای انجام امورات اداری، بانکی و هرگونه معاملات تجاری و … حتماً از طریق مراحل قانونی آن اقدام کنند.