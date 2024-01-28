بیش از ۳ هزار نفر در مراسم معنوی اعتکاف در میناب شرکت کردند

حجت الاسلام مفید سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف یکی از رویش‌های ارزشمند انقلاب اسلامی است. بیشتر شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف دانشجویان و دانش آموزان و جوانان بود، که از این تعداد هزار و ۱۴۵ مرد و دو هزار و ۶۱۵ نفر زن و تعداد کل معتکفین دانش آموز دو هزار و ۹۳۰ نفر است.

سهرابی یادآور شد: تعداد پاس آموزان ۹۲۰ نفر پسر و ۲۰۱۰ نفر دختر بودند که اعتکاف امسال به محوریت قشر دانش آموز صورت گرفت. برگزاری مراسم اعتکاف در ۱۷ مساجد شهرستان میناب برگزار شد.

وی از برنامه‌های برگزار شده در مراسم معنوی اعتکاف می توان به مولودی خوانی و ذکر فضایل امام علی (ع)، برپایی مراسم شهادت حضرت زینب (س)، برگزاری اعمال ام داوود و ذکر و مناجات خوانی، حلقه های معرفت و مشاوره در دو بخش خواهران و برادران با حضور مبلغان و مبلغات بومی شهرستان و تلاوت روزانه و محافل انس با قرآن کریم، مناجات خوانی شبانه توسط ذاکران اهل بیت، برگزاری مسابقات فرهنگی و همچنین تهیه و اهدای جوایز فرهنگی برای دانش آموزان اشاره کردند.

وی بابیان اینکه مردم اغلب به احکام دین خدا و معنویت دل بسته هستند، افزود: امیدواریم مردم شهرستان میناب بار دیگر همراه با حضور پر شور درایت عمل عبادی، در عمل سیاسی و ملی انتخابات هم مشارکت داشته باشند.

سهرابی در پایان تاکید کرد: رشد مشارکت در امور دینی، مذهبی و انقلابی توطئه دشمن را خنثی، امنیت ملی را بالا می برد و رشد اقتصادی و اجتماعی را در جامعه فراهم می کند.