حجتالاسلام والمسلمین مفید سهرابی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار کرد: حوزه و دانشگاه مدیریت کشور را به عهده دارند و مدیریت بخش عمده کشور بر عهده دانشگاه و حوزه است و فارغ التحصیلان این دو مجموعه تصمیمگیران کشور محسوب میشوند.
وی افزود: دشمنان همیشه در فکر این هستند که چگونه نظام انقلاب اسلامی را ساقط کنند، بنابراین در مقابل توطئههای دشمن این دو مجموعه که قرار است کشور را اداره کنند باید میان آنها وحدت وجود داشته باشد و این امر از اهمیت بالایی برخوردار است.
حجت الاسلام سهرابی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ادامه داد: دشمن ۲۰ سال توطئه میکند تا در عرض یک هفته یک نظام را ساقط کند، اگر حواسمان نباشد و برنامه ریزی نداشته باشیم نمیتوانیم در مقابل آنها مقاومت کنیم.
وی بیان کرد: امروز کانون تهاجم دشمن مسائل فرهنگی شده است و به صورت رسانهای و تبلیغات مختلف روی جوانها بر روی فکرها، روی سست کردن ارادههای مردم کار میکنند تا ذائقهها، سبک زندگی، روحیه جوانان را تغییر دهند و عفت را از دختران و غیرت را از مردم بگیرند.
سهرابی تصریح کرد: اداره کشور بر عهده این دو مجموعه است پس وحدت میان حوزه و دانشگاه نیاز است که دست به دست یکدیگر دهند و در کنار هم قرار گیرند، همدلی و همراهی داشته باشند، تواناییها و کارهای یکدیگر را زیر سوال نبرند و خنثی نکنند.
وی تاکید کرد: ما نیاز داریم همه فکرها کنار یکدیگر قرار گیرند و به پیشرفت کشور کمک کنند که تا امروز هر پیشرفتی داشتهایم از قبل همین همدلی و دلسوزیها بوده است. به تعبیر مقام معظم رهبری: مسألهی وحدت حوزه و دانشگاه یکی از اساسیترین و پیچیدهترین و عمیقترین مسائل انقلاب است
وحدت حوزه و دانشگاه عبارت از این است که ما این دو کانون علمی، این دو مرکز تعلیم و تعلم را از لحاظ اخلاق حاکم بر آنها، از لحاظ سیستم و سازماندهی حاکم بر آنها، و از لحاظ برخی از محتواها به هم نزدیک کنیم. این دو قلمرو علم و روحانیت، باید نخست از هر آن چه با فرهنگ اصیل جامعهی اسلامی ما بیگانه است، تطهیر و پاک شوند و نخستین گام در راه وحدت را از اینجا بردارند.
