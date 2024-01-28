نخستین واکنش پنتاگون به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت دفاع آمریکا؛ «لوید جی آستین»، وزیر دفاع آمریکا در واکنش به حمله علیه نیروهای ایالات متحده در اردن و در نزدیکی مرز سوریه بیانیه‌ای صادر کرد.

وزیر دفاع آمریکا که وزارتخانه تحت امرش به پنتاگون نیز معروف است، در این بیانیه گفته است: «من از کشته شدن سه تن از نظامیان آمریکایی و مجروح شدن دیگر نیروها در حمله علیه نیروهای ما و ائتلاف که به پایگاهی در شمال شرقی اردن در نزدیکی مرز سوریه صورت گرفت، خشمگین و متأسفم. کل وزارت دفاع بخاطر از دست دادن آنها عزادار است.»

لوید آستین در ادامه مدعی شده است: «نیروهای شبه نظامی تحت حمایت ایران مسوول این حملات مستمر به نیروهای آمریکایی هستند و ما در زمان و مکان مورد نظر پاسخ خواهیم داد.»

وزیر دفاع آمریکا همچنین این ادعا را مطرح کرده است که رییس جمهور و من حملات به نیروهای آمریکایی را تحمل نخواهیم کرد و ما تمام اقدامات لازم را برای دفاع از ایالات متحده، نیروهای خود و منافع خود انجام خواهیم داد.

این بیانیه پس از حمله به نیروهای آمریکایی در اردن صادر شده است. در واکنش به حمله پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در اردن، کاخ سفید اعلام کرد که جلسه مشورتی امنیت ملی آمریکا با حضور مشاور امنیت ملی و به همراه وزیران امور خارجه و دفاع، مدیر سیا و رییس ستاد ارتش در حضور «جو بایدن» برگزار شده است.

کاخ سفید گفته است که در این جلسه مدیر اطلاعات ملی آمریکا، معاون مشاور امنیت ملی، رییس کارکنان کاخ سفید و سفیر واشنگتن در سازمان ملل نیز حضور داشتند.

برگزاری این جلسه فوری پس از کشته شدن حداقل ۳ آمریکایی در اردن در جریان حمله پهپادی صورت گرفت.

همزمان منابع آمریکایی گفته‌اند که حمایت ایران از نیروهایی که به پایگاه آمریکا در اردن حمله کرده‌اند، لزوماً به این معنا نیست که حمله از طرف تهران انجام شده است.

یک مقام نظامی آمریکایی هم به الجزیره گفته است که ما همچنان در حال بررسی مکانی هستیم که حمله به نیروهای ما در اردن از آنجا آغاز شده است.

منابع رسمی اردن نیز اعلام کردند که حمله به نیروهای آمریکایی منجر به زخمی شدن هیچ یک از مرزبانان اردنی نشده است.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای مسوولیت حمله به نیروهای آمریکایی در اردن را برعهده گرفت.

در این بیانیه، مقاومت اسلامی عراق گفته است: «ما مسوولیت خود را در قبال حمله‌ای که نیروهای آمریکایی را در اردن هدف قرار داد اعلام می‌کنیم.»

یک مقام مقاومت اسلامی عراق هم اعلام کرده است که اگر آمریکا به حمایت از اسراییل ادامه دهد، این حملات تشدید خواهد شد.

به گفته این مقام مقاومت اسلامی عراق، تمام منافع آمریکا در منطقه اهداف مشروع است.

مقاومت اسلامی عراق همچنین افزوده است در ۱۰۰ روز گذشته ۱۷۸ حمله با پهپاد و موشک در عراق، سوریه و سرزمین‌های اشغالی انجام دادیم.

ساعاتی پیش نیز یک مقام آمریکایی تأیید کرد که تلفات نیروهای آمریکایی در نتیجه حمله در اردن به حدود ۳۰ کشته و زخمی رسیده است.

همچنین شبکه تلویزیونی سی ان ان هم اکنون با انتشار خبری فوری به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که بر اثر وقوع حمله پهپادی به پایگاه نظامیان این کشور در اردن، تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته شدند.

به گزارش این رسانه، در این حادثه ۲۵ نظامی این کشور نیز زخمی شده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند که این نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه است که نظامیان آمریکایی بر اثر شلیک آتش دشمن در غرب آسیا کشته می‌شوند.