حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن/ «بایدن» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان ان هم اکنون با انتشار خبری فوری به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که بر اثر وقوع حمله پهپادی به پایگاه نظامیان این کشور در اردن، ۳ نظامی کشته شدند.

به گزارش این رسانه، در این حادثه ۲۵ نظامی این کشور نیز زخمی شده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند که این نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه است که نظامیان آمریکایی بر اثر شلیک آتش دشمن در غرب آسیا کشته می‌شوند.

حادثه در «برج ۲۲» در اردن نزدیک مرز با سوریه رخ داده است.

این در حالیست که سی ان ان پیشتر تعداد نظامیان زخمی آمریکا را ۲۴ نفر اعلام کرده بود.

وال استریت ژورنال: پایگاه آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد: حمله شبانه در «برج ۲۲»، یک پایگاه آمریکایی کوچک در اردن در نزدیکی مرز سوریه را هدف قرار داد.

کاخ سفید: «بایدن» صبح امروز در جریان قرار گرفت

کاخ سفید نیز در بیانیه ای اعلام کرد: «بایدن» صبح یکشنبه (به وقت محلی) در جریان حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی در اردن قرار گرفت.

احتمال افزایش تلفات نظامیان آمریکایی به ۳۴ نفر

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: احتمال افزایش تلفات در حمله به نظامیان آمریکایی در اردن به ۳۴ تَن وجود دارد.

امان: حمله به نیروهای آمریکایی در خاک اردن انجام نشده است

سخنگوی دولت اردن ادعا کرد که حمله‌ای به نیروهای آمریکایی در داخل خاک اردن انجام نشده است.

کاملا هریس: عزادار ۳ نظامی آمریکایی هستیم که در اردن کشته شدند/ اتهام‌زنی به ایران

معاون رییس‌جمهور آمریکا امروز در واکنش به حمله پهپادی به پایگاه نظامیان این کشور در اردن اعلام کرد: در غم از دست دادن ۳ نظامی آمریکایی در اردن، عزادار هستیم.

معاون رییس جمهور آمریکا در این خصوص با تکرار اتهام زنی‌های «جو بایدن» با طرح ادعایی واهی مدعی شد: حمله به نیروهای ما در شمال شرقی اردن توسط گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران انجام شد!

پنتاگون واکنش نشان داد

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به اخبار منتشره پیرامون حمله پهپادی پرتلفات به نظامیان این کشور واکنش نشان داد. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا در این خصوص آمده است: آنچه نیروهای ما در اردن در معرض آن قرار گرفتند، تشدید خطرناک تنش ها است.

سنتکام تایید کرد

فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا موسوم به سنتکام امروز یکشنبه در بیانیه‌ای تأیید کرد که در حمله هواپیمای بدون سرنشین «به پایگاهی در شمال شرقی اردن»، ۳ نظامی این کشور کشته و ۲۵ نفر مجروح شدند.

بایدن: قلب آمریکا جریحه دار شد

«جو بایدن» رییس جمهور آمریکا امروز یکشنبه هلاکت نظامیان آمریکایی در اردن بر اثر حمله پهپادی را تایید کرد.

رییس جمهور آمریکا بدون ارایه هرگونه سند و مدرکی در این خصوص ادعا کرد: حمله به نیروهای ما که منجر به کشته شدن ۳ نظامی شد، توسط گروه های تحت حمایت ایران که در سوریه و عراق فعالیت می کنند، انجام شد!

در بیانیه بایدن در این خصوص ادعا شده است: در حمله پهپادی به نیروهای ما در شمال شرقی اردن نزدیک مرز سوریه، ۳ نظامی آمریکایی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. همه مسببین این حمله را در زمان مناسب و به شیوه ای که ما انتخاب می کنیم، پاسخگو خواهیم کرد. در حال جمع‌ آوری اطلاعات درباره این حمله هستیم و می‌ دانیم که این حمله توسط گروه‌ های افراطی مورد حمایت ایران صورت گرفته است!

بیانیه «جو بایدن» اضافه کرد: قلب آمریکا با کشته شدن ۳ نظامی -در حمله به نیروهای مان- در شمال شرق اردن سنگین و آکنده از غم شده است.

وی در این بیانیه خاطرنشان کرد: ما تعهد خود را نسبت به خانواده‌ های قربانیان و مبارزه با تروریسم حفظ خواهیم کرد.