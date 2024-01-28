فعالیت ۸۵ شرکت تحقیقاتی و دانش بنیان در زمینه بهداشت و درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز شهابی در نشست خبری خود در راستای تشریح دستاوردهای حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: طبق آخرین ارزشیابی وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی رتبه سوم را کسب کرده است و این رتبه سومی نیز دلایل خود را دارد زیرا دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از دو برابر اعضای هیأت علمی دارای رتبه اول است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی اعم از خصوصی و غیرخصوصی داریم و با اینکه مقرر بود در ۱۴۰۴ از نظر تعداد مراکز تحقیقات به ۸۰۰ برسیم اما ما از این برنامه جلوتر هستیم.
وی با بیان اینکه ۹۵۰ نفر عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی است، گفت: با وجود اینکه از نظر تعداد دانشجو و میزان بودجه پایین هستیم اما وضعیت بسیار خوبی داریم.
وی با اشاره بر اینکه ۳ مرکز از مراکز تحقیقاتی ما رتبه اول را در ۶ حیطه ارزیابی مراکز تحقیقات را کسب کردهاند، افزود: ۵۰ درصد رتبههای برتر در این ارزیابی توسط مراکز ما کسب شده است.
وی به جشنواره رازی و افتخارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: در هفت حوزه موفق به کسب جایزه شدیم. انتشارات علمی نیز رتبه اول کشوری را کسب کردهاند. یک مجله نیز با درجه اعتبار ۴.۴ کسب رتبه دوم را به دست آوردهایم.
شهابی افزود: جشنواره پایاننامه سه دقیقهای برای بیان یافتههای دانشمندان و اساتید کشور به مردم در صدا و سیما برگزار شد؛ ما معتقد هستیم که نتایج تحقیقات باید در زندگی مردم نشان داده شود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ابراز کرد: غربالگری رانندههای پرخطر را در استان اجرا کردیم؛ این رانندگان نمرات منفی از پلیس راهنمایی رانندگی گرفتهاند که این افراد در کلینیک راهنمایی رانندگی مورد بررسی و پایش قرار گرفتهاند. از بین این رانندگان افرادی که دچار بیماریهایی از جمله پارکینسون و آلزایمر و غیره هستند نیز درمان میشوند.
وی ادامه داد: طرح دیگری که از سالها پیش شروع شده است برای افرادی است که با سابقه سکته مغزی به ما مراجعه کرده و تحت درمان گرفتهاند به طوریکه برای بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر درمان تی پی اِی انجام شده است. برای برخی بیماران خاص نیز مطالعات مختلف شروع شده است و برای برخی از آنها نیز سلولدرمانی آغاز شده است.
وی گفت: تعداد دانشمندان یک درصد برتر آغاز شده است و دانشمندان دو درصد نیز با رشد خوبی روبرو بود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز به راهاندازی کارخانه نوآور اشاره کرد و گفت: ما در این خصوص رتبه اول را در بین همه دانشگاهها کسب کردیم و کنگرههای مختلفی زیادی نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال جاری برگزار شد.
شهابی ابراز کرد: محصولاتی مختلفی نیز در جشنواره رینوتکس رونمایی شد که از آنها میتوان به دستگاه امحای زباله بیمارستان، ستهای تشخیص، مینی اسکرول و غیره اشاره کرد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: ما در فناوری به حد صادرات رسیدهایم به طوریکه به کشورهای ترکیه و پاکستان و آلمان و مجارستان کالای پزشکی صادر میکنیم.
وی توضیح داد: صادرات از مجاری اصلی صورت نمیگیرد از اینرو نمیتوان میزان دقیق آن را اشاره کرد. برای مثال اخیراً سه دستگاه کالبد نما به کشورهای خارجی صادر کردهایم که تنها نمونه خارجی آن در آمریکاست.
شهابی گفت: ما با یک مشکلات مالیاتی روبرو هستیم؛ یعنی وقتی یک قرارداد منعقد میشود بدان معنا نیست که کل آن قرارداد سود است! حال این مشکلات مالیاتی تا حدودی رفع شده است.
وی ادامه داد: ما بیش از ۳۰ میلیارد تومان قرارداد در خصوص صنعت داریم. برآورد بر این است که در ۴ سال آینده، معاونت تحقیقات هزینههای خود را از طریق شرکتهای زیرمجموعه حل کند.
بهره برداری از پارک سلامت با حضور وزیر بهداشت
وی خاطرنشان کرد: تا ۲۹ بهمن نیز پارک سلامت با حضور وزیر بهداشت و معاون علمی ریاست جمهور مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت. پارک سلامت در دو فاز است که فاز اول در فضای ۱۰ هزار مترمربع قرار دارد و فاز دوم نیز ۷۷ هزار مترمربع میباشد.
شهابی با تاکید بر اینکه به تمام کارخانجات و شرکتهای مرتبط در این پارک فضا اختصاص داده میشود، اضافه کرد: ۸۵ شرکت در این پارک در حال فعالیت است که ۳۳ مورد از آنها دانشبنیان است و روزانه بر تعداد شرکتهای دانش بنیان در حال افزایش است.
وی گفت: با افتتاح پارک، برای ۱۵۰ شرکت فضا تخصیص خواهد یافت.
وی اذعان داشت: ظرفیت استان در تولید کالای پزشکی و دارویی در کل کشور بینظیر است و به همین منظور است که به عنوان قطب تولید دارو داریم.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: دانشکده داروسازی علوم پزشکی رتبه اول کشور و رتبه اول خاورمیانه و رتبه سیام دنیا را دارد.
وی با بیان اینکه در دوران کرونا همه دنبال ونتیلاتور و ماسک و دستکش بودند ولی در ایران چنین مشکلی نداشتیم، گفت: در این زمینه این شرکتهای دانش بنیان بودند که به کمک ما آمدند.
شهابی ادامه داد: اکثر این شرکتهای دانش بنیان یا جزو فارغالتحصیلان ما هستند و یا اینکه جزو کارمندان بازنشسته میباشند.
وی یادآور شد: یکی از شرکتهای ما انگشت و دست مصنوعی به حالت طبیعی تولید کرده و صادر میکنند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: میزانی از اعتبار از سفر ریاست جمهوری برای پارک سلامت باقی مانده است که امید است با امید استاندار جدید تخصیص یابد.
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