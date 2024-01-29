سنجش ۱۲۰۰۰ کلاس اولی در کرمانشاه

محمد علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت سنجش دانش آموزان، اظهار کرد: ۳۴ هزار نفر جامعه هدف امسال در امر سنجش شناسایی شدند که تاکنون حدود ۱۷ هزار نفر نوبت سنجش خود را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع دانش آموزان کلاس اولی در سال آینده تا به امروز ۱۲ هزار نفر مvاحل سنجش خود را طی کرده‌اند که عمده این سنجش شدگان مربوط به برخی از مناطق و شهرستان‌ها از جمله شهرستان گیلانغرب، باینگان و ماهیدشت است که مراحل سنجش دانش آموزان رو به اتمام است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کرمانشاه به فعالیت و تراکم پایگاه و مراکز سنجش دانش آموزی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۰ مرکز در استان کرمانشاه دایر بوده که از این تعداد چهار مرکز در شهر کرمانشاه متمرکز و در حال فعالیت هستند.

علی بیگی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه سازمان فعلاً تا ۱۵ اسفندماه سال جاری امکان ثبت‌نام سنجش و نوبت گیری فراهم بوده اما طبق روال هرساله پیش بینی می‌شود بعد لز ایام عید نوروز این مهلت مجدداً تمدید شود.

وی ادامه داد: شهر کرمانشاه در سنجش امسال دانش آموزان کلاس اولی حدود ۱۸ نفر جامعه هدف دارد که تاکنون ۶ هزار نفر نسبت به این امر اقدام کرده و ۱۲ هزار نفر باقی مانده بی شک به بعد از ایام عید موکول خواهد شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کرمانشاه در پایان عنوان کرد: سال گذشته ۳۴ هزار و ۴۵۸ دانش آموز کلاس اولی توسط ثبت احوال معرفی شدند که ۳۳ هزار و ۹۰۰ نفر سنجش شدند و ۵۵۰ نفر به دلایل مختلف اقدام نکردند.

علی بیگی در پایان به اقداماتی که برای شناسایی دانش آموزانی که دچار اختلال هستند، گفت: قرض و مقصود اصلی سنجش غربالگری و مداخله به هنگام است و در این جریان دانش آموزانی که دچار اختلالات مختلف باشند برای اصلاح و مداخلات به مراکز مورد تأیید ارجاع داده می‌شوندو اگر کم سواد و اوتیسم تشخیص داده شوند به مدارس استثنایی هدایت می‌شوند.