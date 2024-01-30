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کد مطلب 6007653
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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۵۵

تصاویری از خط تولید بمب‌های ساچمه‌ای توسط گروه سرایا القدس

تصاویری از خط تولید بمب‌های ساچمه‌ای توسط گروه سرایا القدس

سرایاالقدس تصاویری از خط تولید بمبهای ساچمه ای خودش منتشر کرد.

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