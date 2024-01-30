دریافت 16 MB کد مطلب 6007653 https://mehrnews.com/x3459b ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۵۵ کد مطلب 6007653 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۵۵ تصاویری از خط تولید بمبهای ساچمهای توسط گروه سرایا القدس سرایاالقدس تصاویری از خط تولید بمبهای ساچمه ای خودش منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط لحظه دستگیری بمبگذاران سازمان جاسوسی موساد در اصفهان جزییات پرونده عوامل رژیم صهیونیستی در پروژه بمبگذاری اصفهان/ سفارش از موساد اجرا از کومله مشارکت حداکثری نمادی از اقتدار ملی و امید به آینده است عملیات موشکی مقاومت لبنان علیه مواضع صهیونیستها برچسبها رژیم صهیونیستی بمب گذاری سرایا القدس فلسطین غزه جنگ غزه
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