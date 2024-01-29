به گزارش خبرنگار مهر، حسین رجب‌پور صبح دوشنبه در نشست روشنگری و جهاد تبیین طرح شهیدآرمان علی‌وردی که با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد، اظهار کرد: جهاد تبیین، از مهم‌ترین کلیدواژگانی است که در رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به کار برده شده است.

وی افزود: جهاد تبیین یک وظیفه دینی، واجب و حرکتی لازم در عرصه حفظ هویت دینی و ملی است.

رجب پور تاکید کرد: خدمت به مردم و جهاد تبیین دو عامل مهم برای تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ۴۴ سال خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم صادقانه و جهادگرانه بوده عنوان کرد: گام دوم برای افزایش مشارکت در انتخابات، «جهاد تبیین» است که از هم‌اکنون کارگزاران نظام باید به این امر پای‌بند باشند.

فرمانده سپاه بیجار به نقش هنرمندان در جهاد تبیین اشاره کرد و ابراز داشت: ضرورت دارد هنرمندان در راستای تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری به‌صورت جهادی وارد عرصه فعالیت فرهنگی و هنری شوند.

رجب‌پور با اشاره به پیشینه فرهنگی و مذهبی شهرستان بیجار، اظهار کرد: با توجه به حضور اکثر هنرمندان استانی و حتی کشور در این شهرستان و همچنین وجود نیروهای توانمند در اجرای برنامه‌های فرهنگی لازم است تا در راستای تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری به‌صورت جهادی وارد عرصه فعالیت فرهنگی و هنری شویم.