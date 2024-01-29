طراحی سامانه مدیریت هوشمند پسماندهای ساختمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی در هر جامعه امری اجتناب‌ناپذیر بوده و میزان آن رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه دارد. مدیریت پسماندها (ناشی از تخریب، ساخت و ساز ساختمانی و عمرانی ) به دلیل حجم بالای تولید و پتانسیل آلایندگی، جزء لاینفک مدیریت پسماند شهری است.

از این جهت، شهرداری‌ها باید در راستای وظایف محوله بر اساس قانون مدیریت پسماندها مصوبه سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت و شیوه نامه ابلاغی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، نسبت به مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی اقدام کنند.

شرکت مهندسی هیکو، سال ۹۴، نرم افزاری را طراحی‌ و پایلوت آن را طی دو سال در شهر قم احداث کرد و تناقضات و نواقص آن را در نرم افزار رفع کرد و هم اکنون این سامانه در شهرهای مختلفی همچون کرج، اصفهان، رشت، شیراز، تهران، ساوه، کاشان و خمین مستقر و در حال بهره برداری است.

این سامانه، براساس استانداردها و نیازهای ارائه شده در این مستندات، اقدام به اجرایی کردن فرآیندهای مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی به صورت مکانیزه و هوشمند کرده است و در این راستا، سه ماژول یکپارچه اعم از نسخه تحت وب مدیریت خاک و نخاله عمرانی و ساختمانی، نسخه تحت وب پیمانکار و شهروند و نسخه اپلیکشن اندروید بازرسین را طراحی کرده است.

سید مجتبی مرتضوی، مدیرعامل شرکت هیکوسافت از جمله اهداف استقرار سیستم مدیریت هوشمند پسماندهای عمرانی و ساختمانی را گزارش‌گیری متنوع، کامل و سریع از جهات مختلف کاربردی برای مدیران سازمان‌های پسماند، ایجاد بانک اطلاعاتی به روز از خودروها و پیمانکاران عضو و غیرعضو، ارتباط با سیستم نرم افزاری شهرداری‌ها در بخش‌های مختلف مانند شهرسازی (معروف به سیستم «سرا»)، یکسان سازی روندهای سازمان های پسماند در این بخش با توجه به قانون های ایجاد شده، استفاده از اختیارات قانونی سازمان‌های پسماند، ایجاد بستر همکاری بین اعضای طرف قرارداد و ارباب رجوع‌ها با سازمان پسماند، ایجاد دسترسی آسان پیمانکاران و مالکان ساختمان برای دریافت مجوز و ... برشمرد.

وی در خصوص مزایای استفاده از سیستم مدیریت هوشمند پسماندهای عمرانی و ساختمانی خاطرنشان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از پیمانکاران و خودروها، کنترل و هدایت سیستم با نگرش‌های مختلف ولی در عین حفظ یکپارچگی، صدور و پرداخت جرائم درون سیستم، امکان اخذ اینترنتی مجوز فعالیت پیمانکاران و مالکین، سامانه گزارش‌گیری و تحلیل داده ها و امکان اخذ گزارش‌های پارامتریک پویا، کنترل و نظارت آسان مامورین گشت و کنترل، ثبت گزارش‌های و پیگیری تخلفات به صورت آنلاین با استفاده از دستگاه‌های قابل حمل مانند موبایل، تبلت، واگذاری محل‎های تخلیه مجاز، ملزم نمودن پیمانکاران و خودروهای عضو آنها به حسن اجرای مقررات و مفاد قرارداد در محل های دفع پسماندها، تبادل دو سویه اطلاعات بین سیستم مرکزی و سامانه ها و استفاده از آنالیز سرویس SQL Server جهت گزارش‌دهی با توجه به صرفه‌جویی در وقت از جمله این مزایا است.

مدیر عامل شرکت هیکوسافت در خصوص اینکه این سامانه چه تعداد کاربر دارد، اظهار داشت: در شهرهایی که این سامانه پیاده سازی شده است، به تعداد شهروندانی که فعالیت عمرانی و ساختمانی دارند، کاربر دارد.

وی با بیان اینکه، سامانه پسماند ساختمانی و عمرانی نمونه مشابه خارجی ندارد، گفت: در کشورهای دیگر افراد خود شخصا برای پردازش این پسماندها در سایت های مرتبط، ثبت نام و هزینه این پردازش را پرداخت می‌کنند، به همین دلیل، طراحی سامانه‌ای برای مدیریت پسماندهای ساختمانی چندان موضوعیتی ندارد، با این حال، در دبی، برزیل و آمریکا نرم افزارهای مشابهی وجود دارد که در واقع، ERP (سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان) هستند و با سامانه ای که ما طراحی کرده ایم تفاوت دارد.

مرتضوی در خصوص اهمیت طراحی چنین سامانه ای در کشور گفت: ما تقریبا ۱۲۰ میلیون تن پسماند عمرانی و ساختمانی داریم که بیش از ۴۰ درصد آن به صورت غیرمجاز تخلیه می‌شود.با بهره‌گیری از این سیستم، هزینه سالانه پاکسازی پسماند عمرانی و ساختمانی تا ۹۰ درصد حذف می شود که در مورد شهرهای بزرگ صرفه‌جویی بسیار قابل توجهی است.

وی ادامه داد: میزان افرد شاغل به کار در این سامانه، به صورت مستقیم ۲۱ نفر است. در کنار این افراد، در شهرهای مختلفی هم که این سامانه را راه اندازی کرده ایم به صورت جدا افرادی را جذب کرده ایم برای مثال در شیراز فقط ۴۰ نفر بازرس داریم.