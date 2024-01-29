تعطیلی دو روز در هفته در اولویت بررسی مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه)، درخواست جمعی از نمایندگان برای بررسی اولویت‌دار گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کرده و با بررسی اولویت‌دار این لایحه موافقت کردند.

حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه، گفت: بر اساس این لایحه، افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز و کاهش ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: در همه کشورهای پیشرفته دنیا ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت است. از سوی دیگر در ایران ۵۲ روز در سال تعطیلات جمعه است و ۲۶ روز تعطیلات مناسبتی و ملی داریم که میزان تعطیلات ما در سال ۶۵ درصد میانگین تعطیلات جهانی است و افزایش تعطیلات ضروری است.

همچنین عباس گودرزی در موافقت با درخواست اولویت بررسی لایحه ۲ روز تعطیلی پایان هفته، گفت: میانگین تعطیلی در سایر کشورها سالانه ۱۱۹ روز است اما در ایران میانگین تعطیلی سالانه ۷۸ روز است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: ما ۶۵ درصد میانگین تعطیلات جهانی روز تعطیل داریم، در حالی که در کشورهای پیشرفته به دنبال افزایش تعطیلات هستند خود هستند. از سوی دیگر، در این لایحه به دنبال تعطیلی دو روز در هفته در کل کشور هستیم، چرا که افزایش تعطیلی و کاهش ساعت کاری منجر به افزایش انگیزه کارمندان و تحکیم بنیان خانواده می‌شود.

به گزارش مهر، در این لایحه آمده است که ساعت کاری کارمندان در هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش یابد و تعطیلات به دو روز در هفته افزایش یابد.