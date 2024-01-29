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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۸

با رأی مجلس؛

تعطیلی دو روز در هفته در اولویت بررسی مجلس قرار گرفت

تعطیلی دو روز در هفته در اولویت بررسی مجلس قرار گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی لایحه کاهش ساعت کار هفتگی و تعطیلی دو روز در هفته موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه)، درخواست جمعی از نمایندگان برای بررسی اولویت‌دار گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کرده و با بررسی اولویت‌دار این لایحه موافقت کردند.

حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه، گفت: بر اساس این لایحه، افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز و کاهش ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: در همه کشورهای پیشرفته دنیا ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت است. از سوی دیگر در ایران ۵۲ روز در سال تعطیلات جمعه است و ۲۶ روز تعطیلات مناسبتی و ملی داریم که میزان تعطیلات ما در سال ۶۵ درصد میانگین تعطیلات جهانی است و افزایش تعطیلات ضروری است.

همچنین عباس گودرزی در موافقت با درخواست اولویت بررسی لایحه ۲ روز تعطیلی پایان هفته، گفت: میانگین تعطیلی در سایر کشورها سالانه ۱۱۹ روز است اما در ایران میانگین تعطیلی سالانه ۷۸ روز است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: ما ۶۵ درصد میانگین تعطیلات جهانی روز تعطیل داریم، در حالی که در کشورهای پیشرفته به دنبال افزایش تعطیلات هستند خود هستند. از سوی دیگر، در این لایحه به دنبال تعطیلی دو روز در هفته در کل کشور هستیم، چرا که افزایش تعطیلی و کاهش ساعت کاری منجر به افزایش انگیزه کارمندان و تحکیم بنیان خانواده می‌شود.

به گزارش مهر، در این لایحه آمده است که ساعت کاری کارمندان در هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش یابد و تعطیلات به دو روز در هفته افزایش یابد.

کد مطلب 6007796
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      3 2
      پاسخ
      بخش خصوصی و کار خانه های خصوصی چی آ یا اونا که اجبار بیشتر روزهای هفته باید کار کنن حاضرن و مکلفن اضافه کار بدن
    • محمد IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      4 3
      پاسخ
      بخاطر انتخابات تو فوریت قرار دادن و گر نه این مجلس فرمایشی قادر به تصمیم گیری نیست بیشتر از ۱۰ ساله حرف تعطیلی دو روز در هفته مطرح بوده
      • ایرانی IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        0 0
        احسنت
      • کارمند AE ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
        2 0
        مهم اینه که دو روز تعطیل بشه عالیه چه بخاطر انتخابات باشه یا مسایل دیگه ...

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